Mercato : Nabil Fekir, un coup à 0€ qui peut rapporter gros

Nabil Fékir appartient à un cercle très fermé. Comme Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann, il fait partie des rares footballeurs français à être champion du monde. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais était de l’aventure lors du Mondial en Russie en 2018. Un moment gravé à vie pour le natif de Lyon, qui avait du mal à réaliser à l’époque. « Est-ce je me rends compte que je suis champion du monde ? J’essaye… Gagner une Coupe du Monde, ça n’arrive pas à tout le monde. Il faut profiter de ces moments-là et il faut savourer surtout. »

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Huit ans plus tard, Fékir mesure certainement le chemin parcouru, lui dont la vie de footballeur a pas mal changé depuis. Capitaine et leader de l’OL au moment du sacre mondial avec les Tricolores, il a ensuite rejoint le Real Betis Balompié en 2019. Là-bas, il est devenu un cadre et un élément essentiel sur le terrain pour le club andalou. Le Français et ses proches se sont aussi épanouis à Séville. Mais en 2024, le milieu offensif a quitté cet environnement dans lequel il se plaisait tant depuis cinq ans. Une Coupe d’Espagne sous le bras, il s’en est allé vivre une nouvelle aventure.

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Nabil Fékir est libre et motivé

Mais il est parti avec de merveilleux souvenirs. « Le meilleur moment de ma carrière a été de soulever la Coupe et de la gagner à domicile, dans notre ville », avait avoué le footballeur né en 93, qui a ensuite posé ses valises à Al-Jazira. Auteur de 9 buts et 6 assists en 31 matches toutes compétitions confondues la première année, il a ensuite inscrit 10 buts et donné 4 assists en 25 apparitions cette saison 2025-26. Sa dernière sous le maillot d’Al-Jazira. Le club a confirmé son départ récemment sur son compte X. « Merci à tous pour tous les moments heureux que tu as offerts à la fierté d’Al Jazira avec tes buts, tes passes décisives et ta générosité débordante sous le maillot de la fierté », pouvait-on lire sur la publication.

En fin de contrat le 30 juin, Fékir est donc officiellement un joueur libre depuis quelques jours. À bientôt 33 ans (il les aura les 18 juillet, ndlr), le Français est prêt à relever un nouveau challenge. Il représente également une formidable opportunité pour des clubs en quête d’un renfort expérimenté (474 matches, 131 buts et 84 assists) et disponible pour 0€ (il n’y a pas d’indemnités de transfert à payer, mais une prime à la signature est possible, ndlr). Ce qui peut faire de lui un joli coup en cas de succès sportif. Selon nos informations, le joueur est à l’écoute de tout projet si une opportunité intéressante se présente à lui. Il a une petite préférence pour continuer à jouer dans le Golfe, mais il ne se ferme aucune porte. De l’autre côté des Pyrénées, certains médias font état d’un possible retour en Espagne, mais rien n’a été confirmé. Toujours très motivé, Nabil Fékir, lui, patiente donc avant de trouver chaussure à son pied.