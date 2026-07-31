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Serie A

Lazio : Gennaro Gattuso a eu une altercation avec un joueur

Par Sasha Nahon
1 min.
Gennaro Gattuso, nouvel entraîneur de l'Italie @Maxppp

L’ambiance est montée d’un cran à la Lazio hier matin. Selon La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso et Kenneth Taylor ont eu une vive altercation lors de l’entraînement à Formello après un duel jugé trop appuyé par le milieu néerlandais. Agacé par les protestations de son joueur, l’entraîneur italien lui a demandé de quitter immédiatement la séance et de regagner les vestiaires.

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L’incident n’a toutefois eu aucune conséquence durable. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, Gattuso et Taylor se sont expliqués quelques heures plus tard et le joueur a participé normalement à l’entraînement de l’après-midi. Les deux hommes ont même plaisanté ensemble devant le groupe, mettant définitivement un terme à cette tension passagère.

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