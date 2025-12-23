Menu Rechercher
CAN 2025 : la Tunisie impressionne et domine l’Ouganda

Par Hanif Ben Berkane
Hannibal Mejbri sous les couleurs de la Tunisie. @Maxppp
Tunisie 3-1 Ouganda

Éternel outsider des Coupes d’Afrique, la Tunisie débutait sa compétition ce mardi soir face à l’Ouganda. Souvent difficile à manœuvrer en CAN, la formation emmenée par Hannibal Mejbri devait bien démarrer alors que le Nigeria, dans le même groupe, avait pris les trois points dans son match face à la Tanzanie. Sous la pluie de Rabat, les Tunisiens n’ont laissé aucune chance à leur adversaire du soir affichant un niveau assez bluffant.

Dominateurs, les hommes de Sami Trabelsi avaient rapidement ouvert le score grâce à une tête de Skhiri (1-0, 10e). Ensuite, emmenée par un très bon Achouri, la Tunisie a déroulé multipliant les occasions et faisant le break avant la mi-temps. L’attaquant de Copenhague était à la réception d’un centre flottant et calait une reprise magnifique (2-0, 40e). Au retour des vestiaires, la Tunisie continuait de dérouler et inscrivait un troisième but signé Achouri (3-0, 64e) une nouvelle fois. En fin de rencontre, sans doute trop relâchée, la formation tunisienne encaissait un but qui rendait fou de rage le sélectionneur. Score final 3-1. La Tunisie démarre fort sa CAN et sera une équipe à suivre dans cette compétition.

