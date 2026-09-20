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Ligue 1

«J’arrive en me disant que je suis légitime » : Estéban Lepaul ne vient pas en touriste chez les Bleus

Par Jordan Pardon
1 min.

Grande nouveauté de la liste de Zinedine Zidane, au même titre qu’Andy Diouf, Guillaume Restes, Lucas Da Cunha ou encore Jérémy Jacquet, Estéban Lepaul débarque chez les Bleus avec de grandes ambitions. Invité de l’émission Bartoli Time sur RMC ce dimanche, l’attaquant rennais a dit tout son bonheur d’intégrer le groupe France, mais promet de ne pas seulement venir pour vivre son rêve.

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«Je n’arrive pas à reculons mais en me disant que je suis légitime d’être ici. Si j’ai été convoqué par le coach, c’est qu’il y a une raison et qu’il a confiance en moi. Malgré les grandes stars qui animent cette attaque, il a estimé que je pouvais avoir mon rôle à jouer. J’ai la chance d’arriver dans un groupe où je connais du monde. Je suis rassuré pour cette arrivée (…) Je vais prendre le temps de jeu qu’on me donnera. Je vais y aller et profiter, vivre à fond cette expérience incroyable. Ça représente quelque chose d’extraordinaire (d’être entraîné par Zidane). On sait tout ce qu’il représente au niveau du foot français. J’ai envie qu’il pense que je suis un joueur qui travaille, qui est à l’écoute. La notion de plaisir est importante.»

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