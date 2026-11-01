«Il y a un traumatisme» : l’avertissement de Bruno Genesio malgré la série de victoires de l’OM

Quatre victoires consécutives en Ligue 1 et un retour progressif dans la course aux places européennes. L’Olympique de Marseille retrouve des couleurs au meilleur moment. Après avoir traversé une période plus délicate, les Phocéens semblent avoir retrouvé de la confiance et de la régularité. Ce dimanche soir, face à Toulouse, les hommes de Bruno Genesio ont confirmé leur regain de forme en s’imposant au Vélodrome (2-0). Une rencontre parfaitement lancée par Amine Harit, auteur d’une superbe ouverture du score dès la première minute, avant qu’Amine Gouiri ne fasse le break d’une frappe croisée pleine de maîtrise (25e). Porté par ses individualités et une animation offensive retrouvée, l’OM a rapidement pris les commandes de la rencontre.

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Tout n’a pourtant pas été parfait pour les Marseillais, qui ont dû s’en remettre à un De Lange particulièrement inspiré pour préserver leur avantage. Le portier olympien a multiplié les interventions décisives face aux offensives toulousaines, notamment après la pause, alors que les visiteurs poussaient pour relancer le suspense. Mais cette équipe marseillaise a aussi affiché une solidité et une maîtrise qui lui avaient parfois fait défaut ces dernières semaines. Avec ce quatrième succès de rang, elle grimpe à la sixième place du classement et revient à seulement cinq longueurs du leader parisien. Une dynamique encourageante qui pourrait laisser penser que le plus dur est derrière elle. Bruno Genesio refuse toutefois de s’emballer et a tenu à rappeler que les blessures du passé ne s’effacent pas aussi facilement. Le technicien a ainsi lancé un avertissement malgré cette série positive, évoquant un véritable traumatisme au sein de son groupe.

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Le rappel à l’ordre malgré tout

Au coup de sifflet final, Bruno Genesio pouvait savourer une nouvelle soirée positive pour son équipe. Avec quatre succès consécutifs en championnat, l’OM a clairement changé de visage et retrouve peu à peu une place à la hauteur de ses ambitions. La victoire contre Toulouse confirme les progrès observés ces dernières semaines, aussi bien dans l’efficacité offensive que dans la capacité à tenir un résultat lorsque l’adversaire pousse. «On a fait une bonne entame, une bonne première mi-temps dans l’ensemble avec le pressing travaillé et mis en place. On a marqué deux buts comme ça. On a crée beaucoup d’occasions. Après on a beaucoup souffert, on a beaucoup reculé, ce qui n’est pas illogique. Toulouse a mis de la maîtrise et de la variété. On a rendu trop vite le ballon. Ils auraient mérité de marquer un but. Je craignais ce match. J’ai vu beaucoup de rencontres, ils ont des joueurs intéressants, ils n’ont pas toujours été bien payés. Mais 4 victoires de suite en championnat, on va profiter. Mentalement, il y a un traumatisme parce que la saison passée, il y a eu beaucoup de points perdus dans le dernier quart d’heure. La semaine dernière, contre Le Havre, on a eu chaud»

Croyez-vous à un OM européen après 4 victoires consécutives ? OUI : Genesio a trouvé enfin la formule malgré le contexte NON : l'effectif est trop limité sur une saison complète et un calendrier chargé Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Pourtant, malgré cette dynamique particulièrement encourageante, l’entraîneur marseillais n’a pas souhaité céder à l’euphorie. Conscient des difficultés traversées par son groupe et des conséquences qu’elles ont pu laisser, il a préféré rappeler que cette embellie ne devait pas masquer certaines fragilités. Le technicien a ainsi livré un discours empreint de prudence après la rencontre, en insistant sur le poids des derniers mois et sur les traces laissées dans les esprits. «Au bout d’une heure de jeu, on était moins frais et lucides. Ce n’était pas illogique de reculer mais on aurait du mieux utiliser les espaces à la récupération. Cela fait du bien. On nous prédisait des matchs abordables, mais il faut les gagner surtout celui-ci. On a réussi à enchaîner. On va avoir un dernier match avant la trêve à Lens. On connaît le contexte actuel. Il faut essayer d’avancer match après match», a-t-il conclu. Une série qui ne fait pas oublier les traumatismes du passé.