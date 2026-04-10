OM - Metz : le retour tonitruant de Mason Greenwood

Même si une victoire face à Metz mérite toujours d’être nuancée, la rencontre de ce soir entre l’OM et le club mosselan a rappelé, si besoin était, le poids de Mason Greenwood dans cette équipe marseillaise. On avait quitté l’Anglais sur une triste image face à Lille, avec cette sortie prématurée suite à un choc violent avec Calvin Verdonk. Les effets de son absence s’étaient ensuite fait ressentir, comme face à Monaco le week-end dernier où il était suspendu (il avait cumulé 5 cartons jaunes).

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Ce soir, l’ailier de 24 ans retrouvait sa place dans le onze d’Habib Beye, et le coach sénégalais a certainement goûté à la performance de son joueur. Déséquilibrant, imprévisible, Greenwood a bouclé sa partition avec deux passes décisives à la clé : la première pour mettre Pierre-Emerick Aubameyang sur orbite (13e), la deuxième pour régaler Igor Paixao (48e). Une performance qui lui a valu la note de 7,5 sur notre site, soit la meilleure du match.

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Objectif meilleur buteur de Ligue 1

«On restait sur deux défaites de suite et il fallait réagir. Le plus important, c’est de s’imposer, retenait Greenwood au micro de Ligue1+. Les supporters ? Ils sont toujours derrière nous, c’est l’une des meilleures atmosphères d’Europe, Marseille est un formidable club. Il y a des moments compliqués mais on doit voir les choses ensemble.»

Concernant ses objectifs personnels, Greenwood assumait son envie de terminer meilleur buteur de Ligue 1, mais cette fois seul. L’Anglais totalise 15 buts, juste derrière Estéban Lepaul et Joaquin Panichelli (16 réalisations) : «finir meilleur buteur de L1 ? J’essaie de marquer le plus de buts possibles. La saison dernière, j’étais meilleur buteur avec Dembélé, mais là, je veux aller le chercher tout seul.» Il a encore 5 matchs pour, et son équipe aura bien besoin de ses buts pour conserver cette 3e place.