Liverpool dicte sa loi pour Barcola, l’attaque du Real Madrid pèse 590 M€

Liverpool joue la montre pour Barcola

Liverpool a décidé de temporiser pour Bradley Barcola ces derniers jours. Si le PSG se rapproche sérieusement d’un accord avec l’Ajax pour Mika Godts qui est quant à lui déjà tombé d’accord avec le PSG jusqu’en 2031 ou 2032 comme révélé, cela ne laisse pas forcément entrevoir un départ de l’international français. D’après L’Équipe, les Reds ne feront pas de nouvelles offres dans les prochaines heures, mais prévoient de revenir à la charge dans les 10 derniers jours du mercato.

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Le Real Madrid se frotte déjà les mains

"Un poker en or" titre AS qui a hâte de voir le quatuor composé de Vinicius Jr, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et désormais Yan Diomandé qui devrait vraisemblablement être les titulaires qui composeront l’attaque madrilène cette saison. Avant même de les voir à l’œuvre, le quotidien en profite pour glisser quelques chiffres qui donnent le tournis, à commencer par la valeur marchande des 4 fantastiques, estimés à 590 millions d’euros. Côté statistiques sur la saison dernière, c’est pas mal non plus avec 85 buts et 36 passes décisives à eux 4. Mais la réalité du terrain est bien différente des chiffres, et la question qui se pose à présent est de savoir si ces joueurs parviendront à s’entendre entre eux, d’une part, mais également avec le nouveau coach José Mourinho.

Manchester United attend du renfort

Marcus Rashford renaît de ses cendres, indique le Daily Star sur sa une alors que l’ailier prêté au Barça la saison dernière devrait évoluer du côté d’Old Trafford cette saison. Un choix qui réjouit son entraîneur Michael Carrick, lequel compte beaucoup sur lui cette saison. Cela ne stoppe pas non plus la volonté de l’entraîneur d’attendre d’autres renforts de poids d’ici à la fin du mercato, comme l’indique le Daily Mirror, qui fait état des joueurs ciblés. Parmi eux, on retrouve le latéral de Newcastle Lewis Hall, l’international français Aurélien Tchouameni, les deux autres milieux défensifs Sander Berge et Tyler Adams, mais également le Gunner Myles Lewis-Skelly.