Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue des Champions

LdC, LOSC : le sale geste d’Ethan Mbappé

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ethan Mbappé sous le maillot du LOSC @Maxppp
Lille 2-3 Betis

Le match tourne au cauchemar pour le LOSC à Pierre Mauroy. Alors que les Dogues menaient 2-1 à la pause, la deuxième période vire à la catastrophe. Le Betis est d’abord revenu à 2-2, grâce à Marc Bartra, auteur d’un doublé.

La suite après cette publicité

Puis Troy Parrott a donné l’avantage aux Espagnols à la 53e minute. Et c’est suite à ce but qu’Ethan Mbappé a dégoupillé. Visiblement chambré par le défenseur adverse Natan, le numéro 8 lillois s’est laissé aller à un coup de coude dans le visage du Brésilien. Alerté par la VAR, l’arbitre est allé visionner les images et a logiquement décidé d’expulser Mbappé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Lille
Ethan Mbappé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Lille Logo Lille
Ethan Mbappé Ethan Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier