LdC, LOSC : le sale geste d’Ethan Mbappé

Le match tourne au cauchemar pour le LOSC à Pierre Mauroy. Alors que les Dogues menaient 2-1 à la pause, la deuxième période vire à la catastrophe. Le Betis est d’abord revenu à 2-2, grâce à Marc Bartra, auteur d’un doublé.

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Puis Troy Parrott a donné l’avantage aux Espagnols à la 53e minute. Et c’est suite à ce but qu’Ethan Mbappé a dégoupillé. Visiblement chambré par le défenseur adverse Natan, le numéro 8 lillois s’est laissé aller à un coup de coude dans le visage du Brésilien. Alerté par la VAR, l’arbitre est allé visionner les images et a logiquement décidé d’expulser Mbappé.