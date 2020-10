Barça : Ronald Koeman pas inquiet pour Antoine Griezmann

Si le FC Barcelone n'a pas manqué ses débuts en Liga (victoire 4-0 face à Villarreal) pour la première officielle de Ronald Koeman, Antoine Griezmann (29 ans) n'a pas rassuré. L'attaquant français a une nouvelle fois éprouvé les pires difficultés à trouver ses partenaires sur le terrain. Si Koeman souhaite que le champion du monde 2018 prenne plus d'importance au Barça, l'intéressé peine à répondre aux attentes. Présent en conférence de presse, le technicien néerlandais a préféré relativiser sur les débuts discrets de son numéro sept.

L'ancien sélectionneur des Pays-Bas estime que l'international tricolore peut beaucoup apporter à son équipe. « Je ne m'inquiète pas pour ça. Je pense qu'Antoine fait très bien les choses à droite. Il a beaucoup plus de liberté pour entrer et chercher les milieux. Il fait bien les choses dans ce rôle. Avec les Pays-Bas, nous avons joué contre la France et Antoine était placé à droite. Il a des qualités différentes et de l'extérieur vers l'intérieur, il amène le danger. Et surtout, ses décrochages sont très bons. Il faut qu’on cherche plus de profondeur sur l'aile droite, » a ainsi décrypté Koeman. Une analyse qui devrait rassurer Antoine Griezmann...