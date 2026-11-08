Le Bayern Munich communique sur la blessure de Manuel Neuer

Le Bayern Munich va devoir se passer de son capitaine. Manuel Neuer s’est blessé lors de la victoire bavaroise (1-2) sur la pelouse de Mayence, samedi, en Bundesliga. Le gardien allemand souffre d’une déchirure partielle d’un tendon au pied droit, une blessure qui va l’éloigner des terrains pour une durée encore indéterminée. Un coup d’arrêt pour le portier de 40 ans, dont l’expérience et le leadership restent précieux dans le collectif de Vincent Kompany. Cette absence représente un nouveau casse-tête pour le technicien belge, qui devra trouver une solution pour assurer l’intérim dans les cages bavaroises.

La suite après cette publicité

Le Bayern n’a toutefois pas communiqué de calendrier précis concernant le retour de son capitaine, qui va désormais entamer sa période de convalescence. Manuel Neuer sera mis sur la touche pendant environ deux mois, annonce toutefois BILD. « Manuel Neuer manquera pour l’instant au FC Bayern. Le capitaine s’est blessé avec une déchirure partielle d’un tendon au pied droit lors de la victoire à l’extérieur du champion d’Allemagne en titre samedi contre le 1. FSV Mainz 05. Bon rétablissement, Manu »