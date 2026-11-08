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Le Bayern Munich communique sur la blessure de Manuel Neuer

Par Josué Cassé
1 min.
Manuel Neuer avec le Bayern Munich. @Maxppp
Mayence 1-2 Bayern Munich

Le Bayern Munich va devoir se passer de son capitaine. Manuel Neuer s’est blessé lors de la victoire bavaroise (1-2) sur la pelouse de Mayence, samedi, en Bundesliga. Le gardien allemand souffre d’une déchirure partielle d’un tendon au pied droit, une blessure qui va l’éloigner des terrains pour une durée encore indéterminée. Un coup d’arrêt pour le portier de 40 ans, dont l’expérience et le leadership restent précieux dans le collectif de Vincent Kompany. Cette absence représente un nouveau casse-tête pour le technicien belge, qui devra trouver une solution pour assurer l’intérim dans les cages bavaroises.

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FC Bayern München
ℹ️ 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗡𝗲𝘂𝗲𝗿 𝗳𝗮̈𝗹𝗹𝘁 𝘃𝗼𝗿𝗲𝗿𝘀𝘁 𝗮𝘂𝘀

Manuel Neuer wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Der Kapitän hat sich beim 2:1-Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen.

Gute Besserung, Manu! ❤️‍🩹

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Le Bayern n’a toutefois pas communiqué de calendrier précis concernant le retour de son capitaine, qui va désormais entamer sa période de convalescence. Manuel Neuer sera mis sur la touche pendant environ deux mois, annonce toutefois BILD. « Manuel Neuer manquera pour l’instant au FC Bayern. Le capitaine s’est blessé avec une déchirure partielle d’un tendon au pied droit lors de la victoire à l’extérieur du champion d’Allemagne en titre samedi contre le 1. FSV Mainz 05. Bon rétablissement, Manu »

Pub. le - MAJ le
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