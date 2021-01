AC Milan : les nouvelles punchlines de Zlatan Ibrahimovic

On peut l'aimer ou le détester, mais il est impossible de nier le panache de Zlatan Ibrahimovic. On le pensait parti pour finir sa carrière tranquillement aux États-Unis à 37 ans, après une rupture des ligaments croisés qui en aurait condamné plus d'un. Non, le Suédois est revenu sur la terre de ses anciens succès, à Milan, pour venir aider les Rossoneri à se redresser. Depuis son arrivée en janvier 2020, tout a changé pour l'AC Milan, devenu le leader de la Serie A. Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le Suédois désormais âgé de 39 ans est revenu sur son choix de carrière aussi risqué qu'attrayant. « J'ai choisi Milan parce que c'était le défi le plus difficile. Je n'étais pas intéressé par un tirage facile, j'étais attiré par l'impossible. »

Voilà qui donne le ton d'une interview où l'ancien Parisien a étalé sa science de la punchline. «Aujourd'hui, je me sens comme un leader. Je conduis, l'équipe me suit. Il y a dix ans, c'était un autre Milan. Mais le Milan que j'ai trouvé en 2020 était différent. Toujours une équipe très jeune. Nous avons travaillé, nous nous sommes sacrifiés. Voici les résultats. Ce n'est pas seulement mon mérite », reconnaît-il avant d'aborder quelques cas particuliers. Comme celui de l'ancien Lyonnais Pierre Kalulu.

Il a forcé Kalulu à enlever ses gants

Qu'avait fait le jeune défenseur français de 20 ans pour être dans le viseur d'Ibrahimovic ? Il avait commis l'erreur de... garder ses gants et Ibra les lui a fait retirer. « Bien sûr ! Un jeune homme qui fait ses débuts de défenseur avec ses gants, quel effet fait-il ? Certainement pas peur à l'adversaire », juge Zlatan, qui garde les compliments pour son gardien Gianluigi Donnarumma. « C'est le gardien le plus fort du monde. Mais non, je ne lui dis pas. Il doit continuer à avoir faim. Ce n'est pas normal qu'il n'ait jamais disputé de match de Ligue des Champions. »

Autre personne à recueillir les bons points du Suédois, l'entraîneur Stefano Pioli, qui a redressé Milan depuis son arrivée sur le banc le 8 octobre 2019. «Il entraîne, je joue. Il me demande de faire certaines choses et j'exécute. Il me fait confiance et me donne des instructions qui me plaisent. Un bon équilibre des tâches. Je me sens bien sur et en dehors du terrain. L'année dernière, lui aussi était dans la situation de ne pas savoir s'il travaillerait le lendemain ou non. Un autre que lui serait parti en disant : merci, j'irai là où j'ai un avenir. Au lieu de cela, il a envoyé des messages de réconfort aux joueurs chaque jour. Et il s'est avéré être un excellent entraîneur d'équipe. » Venant de Zlatan Ibrahimovic, le compliment aura du poids.