Manchester City : Pep Guardiola revient sur le transfert avorté de Lionel Messi

Le FC Barcelone a tremblé plusieurs semaines après l'annonce via burofax du désir de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone. Une nouvelle qui a provoqué un gigantesque tollé au sein des Blaugranas. Courtisé par Manchester City et le PSG, la Pulga a finalement choisi d'honorer sa dernière année de contrat, conscient qu'aucun club ne pourrait payer les 700 millions d'euros réclamés par le Barça. Interrogé sur le feuilleton Messi en conférence de presse, Pep Guardiola s'est montré peu loquace.

« Je pense que je n'ai rien à expliquer. Leo Messi a très bien expliqué ses sentiments et je n'ai rien de plus à ajouter. C'est un joueur du FC Barcelone, club qu'il apprécie. Sur sa décision de rester ? Je ne sais pas. C'est une question à poser à Leo Messi. Et je ne peux parler sur les intentions des autres, » a ainsi commenté le manager espagnol des Citizens.