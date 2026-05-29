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Nicolas Chabot, nouvel entraîneur des Marseillaises

Par Josué Cassé
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a annoncé la nomination de Nicolas Chabot au poste d’entraîneur des Marseillaises. «Engagé jusqu’en juin 2029, il sera accompagné des membres de son staff technique pour ouvrir un nouveau chapitre du projet des Marseillaises. Son arrivée marque une nouvelle dynamique, avec l’objectif de poursuivre la structuration du projet et de confirmer les ambitions du club au plus haut niveau», précise le communiqué.

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«Rejoindre l’Olympique de Marseille représente une grande fierté. J’ai été séduit par la vision portée par les Marseillaises et par la volonté du club de construire un projet durable et ambitieux, avec une réelle attention portée à l’accompagnement humain et au développement des infrastructures. La possibilité de bâtir, avec mon staff, une identité forte en accord avec nos valeurs a également été un élément déterminant dans mon choix. Je suis heureux de m’engager dans ce projet à fort potentiel, porté par l’engouement exceptionnel de ses supporters, et impatient de commencer cette nouvelle aventure», a de son côté déclaré le principal concerné.

Pub. le - MAJ le
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