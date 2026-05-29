Nicolas Chabot, nouvel entraîneur des Marseillaises

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a annoncé la nomination de Nicolas Chabot au poste d’entraîneur des Marseillaises. «Engagé jusqu’en juin 2029, il sera accompagné des membres de son staff technique pour ouvrir un nouveau chapitre du projet des Marseillaises. Son arrivée marque une nouvelle dynamique, avec l’objectif de poursuivre la structuration du projet et de confirmer les ambitions du club au plus haut niveau», précise le communiqué.

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𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗯𝗼𝘁, 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀𝗲𝘀. ✍️



Élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 d’@ArkemaPL à l’issue de la saison 25/26, le technicien vendéen rejoint l’Olympique de Marseille pour les trois prochaines saisons.



À seulement… pic.twitter.com/SZ59iDLIrt — Les Marseillaises (@OMfeminines) May 29, 2026

«Rejoindre l’Olympique de Marseille représente une grande fierté. J’ai été séduit par la vision portée par les Marseillaises et par la volonté du club de construire un projet durable et ambitieux, avec une réelle attention portée à l’accompagnement humain et au développement des infrastructures. La possibilité de bâtir, avec mon staff, une identité forte en accord avec nos valeurs a également été un élément déterminant dans mon choix. Je suis heureux de m’engager dans ce projet à fort potentiel, porté par l’engouement exceptionnel de ses supporters, et impatient de commencer cette nouvelle aventure», a de son côté déclaré le principal concerné.