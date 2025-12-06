Ligue 1 : le PSG d’un grand Kvaratskhelia écrabouille Rennes

Le PSG accueillait Rennes ce samedi soir au Parc des Princes pour la 15e journée de Ligue 1, un rendez-vous crucial après la surprenante défaite parisienne à Monaco (1-0) en championnat. Luis Enrique cherchait avant tout à relancer son équipe et à retrouver la confiance avant le déplacement décisif à Bilbao en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, le technicien espagnol alignait un 4-3-3 offensif avec Barcola, Lee et Kvaratskhelia en attaque, soutenus par João Neves, Vitinha et Mayulu au milieu. En défense, Safonov remplaçait Chevalier dans les buts, avec Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Hernández en ligne arrière. De son côté, Rennes présentait un 3-5-2 solide, avec Le Paul et Embolo en soutien offensif et Samba dans les cages. L’arbitre de la rencontre était Marc Bollengier, et le Parc des Princes s’animait d’une ambiance électrique drapée de tifos pour Noël, entre les attentes des supporters parisiens et la confiance des Bretons sur une série de quatre victoires consécutives.

La suite après cette publicité

La première période débutait sur un rythme intense, avec un PSG rapidement à l’initiative du jeu. Dès la 26e minute, Pacho intervenait avec autorité pour couper un centre dangereux d’Al-Tamari, obligeant Rennes à concéder un corner. Quelques instants plus tard, Safonov repoussait un tir puissant de Rongier (27e), avant de réaliser une nouvelle parade spectaculaire sur une tentative de Lepaul (34e). Mais la domination parisienne se concrétisait à la 28e minute : Kvaratskhelia lançait un contre éclair, éliminait Frankowski et Aït Boudlal et inscrivait un superbe but sur le côté gauche (1-0). Le PSG poursuivait sur sa lancée, multipliant les combinaisons. D’abord à la 39e minute, Barcola décalait Neves sur la droite, qui centrait pour Mayulu, et le milieu parisien doublait la mise (2-0). Dans les dernières minutes avant la pause, Lee manquait de peu d’inscrire un troisième but après un service parfait de Barcola sur le côté (45e). Paris regagnait ainsi les vestiaires avec une avance méritée, illustrant sa volonté de rebondir après Monaco et de préparer sereinement la confrontation européenne.

Le show Kvara

La deuxième période reprenait avec la même intensité, et le PSG continuait à exercer une pression constante sur Rennes. Dès la 48e minute, Mayulu était servi dans la surface par Kvaratskhelia et frappait puissamment, mais Samba se détendait et détournait le ballon sur la transversale. Quelques instants plus tard, à la 51e minute, Kvaratskhelia tentait sa chance à l’entrée de la surface, mais le portier rennais intervenait une nouvelle fois avec brio. Paris semblait dominer le jeu et multipliait les occasions, Barcola se montrant particulièrement dangereux en tentant de crocheter Brassier et de frapper, mais Samba repoussait encore ses tentatives (59e). Rennes peinait à trouver des solutions offensives et se contentait de défendre face aux vagues parisiennes, avec un PSG qui semblait vouloir s’assurer de la victoire de manière méthodique. La domination parisienne se concrétisait finalement à la 67e minute sur un enchaînement chanceux. Brice Samba, en voulant relancer vers Brassier, se faisait subtiliser le ballon par Barcola, qui centrait immédiatement vers Mayulu. Le milieu se retournait habilement et servait Kvaratskhelia, lequel inscrivait son deuxième but de la soirée (3-0).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, Paris maintenait son emprise et continuait à se montrer dangereux, notamment lorsque Barcola accélérait sur un contre et voyait une nouvelle fois Samba repousser sa tentative dans la surface (74e). La rencontre basculait davantage encore une minute plus tard, lorsque Jacquet, déjà averti, réalisait une semelle grossière sur Ramos et recevait un second carton jaune synonyme d’expulsion (75e). Rennes se retrouvait alors à dix et peinait un peu plus à contenir les assauts parisiens et c’est en toute logique qu’Ibrahim Mbaye, entré en jeu et profitant de la supériorité numérique, y allait de son but (88e), bien imité par le supersub Gonçalo Ramos (90e+1). Les Parisiens ont ainsi terminé la rencontre avec une large victoire (5-0), offrant un réconfort après la défaite à Monaco et un message fort avant le prochain rendez-vous européen, tandis que Rennes quittait le Parc des Princes sans avoir réussi à inquiéter véritablement Safonov. Au classement, le PSG est toujours 2ème et revient à un point du RC Lens toujours en tête du championnat, tandis que Rennes chute à la 6ème position et voit sa série de 5 matchs sans défaite se stopper.