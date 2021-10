FC Barcelone : Memphis Depay ne s'affole pas encore...

La suite après cette publicité

Memphis Depay pensait rallier le grand FC Barcelone et collaborer avec Lionel Messi ? Le voilà principale arme offensive du 9e de Liga avec 2 défaites en 2 rencontres de Ligue des Champions. Pour l'ancien Lyonnais, la pilule est peut-être dure à avaler mais il n'est pas question de baisser les bras, comme il l'a affirmé lors d'un entretien à la chaîne néerlandaise NOS.

« Tout le monde fait comme si c'était déjà fini. Ça doit être mieux, on le sait », a-t-il lancé, se voulant rassurant sur son sentiment personnel au sein du club catalan. « Pour moi, c'est un rêve. Je dois dire que je suis positif pour le club, pour le président. La saison est encore longue et je me prépare mentalement et physiquement pour cela ». Loin de former un trio de rêve avec Messi, Griezmann ou Agüero ou Fati ou Dembélé, comme il pouvait initialement l'espérer, Depay est pour l'instant accompagné par Luuk de Jong en attaque et a perdu de sa fraîcheur des premières rencontres ces derniers temps.

Depay, un rôle différent à tenir

Mais il demande de la patience. « Ça prend du temps. Vous l'avez vu ici aussi (en sélection néerlandaise, ndlr), lorsque les garçons plus âgés sont partis. » En sélection, Memphis Depay a su reprendre le flambeau et incarner un nouveau leadership. Sera-t-il capable de le faire en Catalogne. Il témoigne déjà de sa force de caractère en venant au soutien de Ronald Koeman, l'homme qui voulait absolument le recruter.

« Koeman est un homme fort avec un fort caractère. (…) Bien sûr, vous voulez que la situation soit différente. Vous savez aussi qu'il n'a eu pas toutes les opportunités que Barcelone avait auparavant financièrement », a glissé Depay, reprenant finalement les arguments de son entraîneur, qui a plusieurs fois souligné que l'effectif n'était plus le même que lors du récent passé bien plus glorieux. Après avoir porté l'OL au cours des dernières années, Memphis Depay ne s'attendait pas au même rôle au Barça, mais il sait désormais ce qui l'attend.