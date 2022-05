Classement UEFA : Liverpool se rapproche des sommets, le PSG stagne, l'OM se relance !

La suite après cette publicité

En s'imposant sur la plus petite des marges contre Liverpool (1-0), le Real Madrid s'est assuré une nuit de rêve, ce samedi au Stade de France. Couronnés pour la quatorzième fois dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, les Merengues succèdent ainsi à Chelsea, tombeur de Manchester City la saison passée. Un triomphe qui permet par ailleurs aux hommes de Carlo Ancelotti de se rapprocher du podium du classement des clubs au coefficient UEFA. Un classement qui, pour rappel, prend en compte les cinq derniers exercices.

Quatrième avec 124.000 points, le Real reste malgré tout devancé par les Skyblues (134.000 points) et les Reds, finalistes et désormais deuxièmes de ce classement (134.000 points). En tête, le Bayern Munich garde les commandes avec 138.000 points. Derrière, Chelsea, éliminé en quarts de finale de la LdC, et le FC Barcelone, sorti en quarts de finale de la Ligue Europa, suivent de près. Balayé par l'étincelant Karim Benzema dès les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain pointe de son côté à la septième place avec 112.000 points.

Le Bayern Munich pressé par les cadors anglais !

Toujours côté français, à noter l’excellente opération de l’Olympique de Marseille, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Auteurs d'un parcours plus qu'honorable en Ligue Europa Conférence, les Phocéens, éliminés aux portes de la finale par le Feyenoord, sont désormais 38ème avec 44.000 points, devant le LOSC (30.000 points) et l'AS Monaco (26.000 points). Impuissant dans son huitième de finale retour face à West Ham, l'OL pointe de son côté à la 20ème place.

Privé de Coupe d'Europe pour la saison à venir, les Rhodaniens risquent même de chuter encore dans ce classement. Onzième et aux portes du top 10, l'AS Roma réalise également une belle remontée après sa victoire finale en Ligue Europa Conférence face au Feyenoord. Sacré de son côté en Ligue Europa aux dépens des Glasgow Rangers, l'Eintracht Francfort occupe désormais la 26ème place (61.000 points).

Classement des clubs au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons

1) Bayern Munich (ALL) 138.000 points

2) Liverpool (ANG) 134.000 points

3) Manchester City (ANG) 134.000 points

4) Real Madrid (ESP) 124.000 points

5) Chelsea FC (ANG) 123.000 points

6) FC Barcelone (ESP) 114.000 points

7) Paris Saint-Germain (FRA) 112.000 points

8) Juventus (ITA) 107.000 points

9) Atlético de Madrid (ESP) 105.000 points

10) Manchester United (ANG) 105.000 points

...

20) Olympique Lyonnais (FRA) 75.000 points

...

38) Olympique de Marseille (FRA) 44.000 points

56) LOSC Lille (FRA) 30.000 points

61) AS Monaco (FRA) 26.000 points

Classement des clubs au coefficient UEFA sur la saison 2021/2022

1) Liverpool (ANG) 33.000 points

2) Real Madrid (ESP) 30.000 points

3) Eintracht Frankfurt (ALL) 28.000 points

4) Manchester City (ANG) 27.000 points

5) Bayern Munich (ALL) 26.000 points

6) Chelsea (ANG) 25.000 points

7) Feyenoord (NED) 24.000 points

8) Villarreal CF (ESP) 24.000 points

9) AS Roma (ITA) 23.000 points

10) Ajax Amsterdam (NED) 22.0000 points

...

11) Olympique Lyonnais (FRA) 21.000 points

...

17) Paris Saint-Germain (FRA) 19.000 points

21) LOSC Lille (FRA) 17.000 points

25) Olympique de Marseille (FRA) 16.000 points