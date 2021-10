À 22 ans, Kylian Mbappé a déjà presque tout gagné

La suite après cette publicité

Sous le ciel de Milan, Kylian Mbappé a ajouté, ce dimanche soir, une ligne de plus à son palmarès. Certes, pas la plus prestigieuse mais l'attaquant international français (51 sélections, 19 buts), auteur du but décisif bien que discuté aujourd'hui, a bel et bien remporté la Ligue des Nations aux côtés de ses coéquipiers après une nouvelle remontada face à l'Espagne (2-1). Un trophée de plus sous le maillot tricolore s'ajoutant à la Coupe du monde en 2018 ou encore au titre de champion d’Europe des moins de 19 ans décroché en 2016. Et quand on regarde d'un peu plus près l’armoire à trophées du Français, il y a de quoi avoir le tournis pour un joueur seulement âgé de 22 ans...

En club, il a tout simplement déjà gagné toutes les compétitions nationales. Quatre titres de champion de France consécutifs. Le premier d'entre eux avec l'AS Monaco en 2017 avant d'être titré trois fois d'affilée avec le PSG (2018, 2019, 2020). Par ailleurs, le natif de Bondy compte trois Coupes de France (2018, 2020, 2021) et deux Trophées des Champions (2019, 2020) auxquels on peut ajouter une victoire finale dans la désormais défunte Coupe de la Ligue (2018). En définitive, il ne manque plus que trois trophées prestigieux à la star parisienne : une Ligue des Champions, un championnat d'Europe avec les Bleus et une médaille d’or aux Jeux olympiques. A ce sujet, KM7 a d’ailleurs déjà prévenu que, dans le cadre de son prochain contrat de joueur, il ferait inscrire l’obligation par son club de le libérer pour l’échéance olympique. Reste à savoir avec quelle formation négociera-t-il cette libération. Convoité par le Real Madrid depuis plusieurs semaines, Mbappé pourrait s'ouvrir les portes de l'Espagne, un nouveau terrain de jeu pour sa collection...