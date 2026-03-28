CdM 2026 : Mbappé commente un record légendaire qu’il pourrait battre

Avec 12 buts marqués en 14 matchs de Coupe du Monde, Kylian Mbappé affiche des standards qui lui permettent de rêver encore plus grand. Le capitaine des Bleus n’est qu’à 4 buts du record historique détenu par Miroslav Klose, qui s’était arrêté à 16 en 24 matchs. Interrogé par FOX Deportes sur la possibilité de détrôner l’Allemand cet été, Mbappé n’a pas souhaité trop s’avancer.

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«C’est absolument surréaliste, rien que d’y penser. Pour moi, la Coupe du Monde est la plus grande compétition, celle des plus grands joueurs de tous les temps. Quand on me dit que je pourrais être le meilleur buteur de tous les temps, j’ai du mal à le croire. Je ne pense qu’à des choses réalistes, comme aider mon équipe à gagner et essayer d’atteindre à nouveau la finale», a-t-il confié.