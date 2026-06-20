Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire contrarie l’Allemagne

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Après une mise en bouche réussie face à un faible Curaçao, l’Allemagne se prépare à connaître un premier véritable test ce samedi à 22 heures contre la Côte d’Ivoire, particulièrement solide. Le match se déroule au BMO Filed de Toronto et promet une opposition sacrément relevée.

D’un côté, la Nationalmannschaft, étincelante pour son entrée dans le tournoi avec une victoire 7-1 et le plein de confiance. Eliminée en phase de poules lors des deux dernières Coupes du Monde, l’Allemagne ne compte pas revivre une telle désillusion et compte sur les trouvailles de son sélectionneur Julian Nagelsmann pour interrompre cette triste série. Avec un Kai Havertz en faux 9, les créateurs Wirtz et Musiala pour dynamiter le jeu, et la bonne surprise Nmecha au milieu, elle possède des arguments sérieux pour aller loin dans la compétition.

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De l’autre, les Eléphants, qui ont débuté leur Mondial par un succès chèrement acquis face à l’Equateur, grâce à un but en fin de match d’Amad Diallo. Les voilà donc à 3 points, comme l’Allemagne, après avoir vaincu l’épouvantail du groupe avec sa défense redoutée. De quoi envisager l’avenir sereinement et aborder le choc face à l’Allemagne avec décontraction. Les hommes d’Emerse Faé ont déjà déboulonné un gros d’Europe, la France, durant les matches de préparation, en s’appuyant sur une défense solide et sur les flèches offensives Diomandé, Diallo ou encore Pépé.

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Match nul entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire, cote à 4,50

C’est un pari un peu plus osé que la normale, mais qui se justifie pleinement. Les sélections africaines réalisent dans l’ensemble un bon tournoi et ont surpris plus d’une formation. La Côte d’Ivoire, forte de son succès inaugural contre l’Equateur et de sa victoire contre la France en préparation, affiche une solidité défensive impressionnante, avec une charnière Singo-Agbadou surpuissante, protégée par un duo Kessié-Fofana tout aussi impressionnant. Et elle peut piquer en contre avec ses flèches Diomandé, Pépé et Wahi.

Score exact 1-1 entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire, cote à 7,25

Vous l’avez vu, on mise sur un match nul entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire, mais allons plus loin. C’est par un 1-1 que se conclura cette rencontre au sommet entre les deux sélections. Même si l’Allemagne compte de nombreux atouts offensifs, elle aura du mal à inscrire plus d’un but, et pourrait en concéder un, à l’image du but pris face au modeste Curaçao.

Passe décisive de Yan Diomandé, cote à 9,50

C’est le pari coup de cœur. Car Yan Diomandé, c’est la révélation ivoirienne de la saison, étincelant en Bundesliga avec le RB Leipzig. Il va donc retrouver des joueurs adverses qu’il connait bien pour les avoir affrontés en championnat. D’ailleurs, son adversaire, Joshua Kimmich, lui a déjà rendu un bel hommage. « Son dribble est vraiment exceptionnel, sa façon de dribbler par à-coups, ses accélérations fulgurantes qui ralentissent l’adversaire. Il a une vitesse incroyable ». Diomandé pourra dynamiter la défense allemande et offrir une passe décisive à un coéquipier, on y croit !

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