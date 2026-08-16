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Community Shield

Barça : Rodri ne voyage pas avec Manchester City

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rodri avec l'Espagne à la Coupe du Monde 2026 @Maxppp
Arsenal 3-0 Man City

Cet après-midi, la saison de football démarre en Angleterre avec le Community Shield, qui opposera Arsenal à Manchester City. Une rencontre à laquelle n’assistera pas Rodri. Certes en phase de récupération après une opération au dos, il n’aurait pas pu jouer. Mais dans ces cas, les joueurs indisponibles voyagent toujours avec le groupe.

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Ce ne sera donc pas le cas avec l’Espagnol, et forcément, ça alimente encore plus les rumeurs évoquant un départ imminent pour le FC Barcelone. Pour rappel, la dernière offre du club catalan serait de 70 millions d’euros, et les deux clubs seraient très proches de trouver un accord.

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