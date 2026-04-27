La presse marseillaise cartonne l’OM, l’Angleterre s’inquiète pour Declan Rice

L’OM en prend pour son grade

L’OM voit le podium s’éloigner de plus en plus. Les Marseillais ont été tenus en échec à domicile par l’OGC Nice hier soir (1-1). Avec ces deux nouveaux points perdus, l’OM voit Lyon, Lille et même Rennes prendre de l’avance dans la course à la Ligue des Champions. La Provence, est bien consciente de la situation : « Il faudra un miracle », indique le quotidien olympien. Et désormais, l’OM n’a plus son destin entre ses mains. Quand bien même l’OM gagne ses 3 derniers matches, il sera aussi dépendant des résultats de ses concurrents directs. Au vu de la forme actuelle, gagner 3 matches de suite semble loin d’être fait, surtout que l’OM affrontera le Stade Rennais lors de la dernière journée de championnat. Pourtant, les joueurs d’Habib Beye étaient venus avec de meilleures intentions que la semaine dernière à Lorient, mais quand le vieillissant Pierre-Emerick Aubameyang est le seul joueur offensif sur la composition de départ, difficile pour Marseille de multiplier les occasions, encore plus face à une équipe de Nice bien en place et galvanisée par sa qualification en finale de Coupe de France.

La suite après cette publicité

Arsenal inquiet pour Rice

Le milieu des Gunners Declan Rice est une pièce indéboulonnable du système de Mikel Arteta mais vit des semaines délicates. Si Arsenal va moins bien, c’est dû en partie à la période compliquée que traverse l’international anglais qui a perdu de son impact au milieu. Arsenal s’inquiète pour son milieu qui est indispensable tout comme Thomas Tuchel qui n’est pas rassuré en vue de la Coupe du Monde. Décisif en Ligue des Champions la saison dernière contre le Real Madrid, le milieu aimerait bien rééditer l’exploit en demi-finale contre l’Atlético. Si Mikel Arteta ne demande que ça, encore faut-il que la fatigue accumulée par l’international anglais passe au second plan.

Manchester United veut conserver Michael Carrick

Du côté de Manchester United, on ne connaît toujours pas le nom du futur entraîneur, mais le favori est clair et se nomme Michael Carrick. Le technicien anglais est arrivé en pompier de service pour remplacer Ruben Amorim et se rapproche de plus en plus d’une qualification en Ligue des Champions, le gros objectif fixé par sa direction. Selon le Daily Mail, ce retour en C1 devrait lui permettre de continuer l’aventure sur le banc des Red Devils, même si pour l’instant rien n’a encore été décidé.