Barça : les étonnantes révélations de Deco sur le transfert de Neymar au PSG

Neymar aurait pu ne jamais signer au PSG, c’est en tout cas que laissent penser les propos de Deco. Interrogé dans le podcast Benja me Mucho, l’ancien joueur du FC Barcelone, qui endosse aujourd’hui la double-casquette d’agent et de recruteur sud-américain du Barça, a indiqué que le départ du Brésilien en 2017 n’était en réalité pas prévu.

«Parfois, il se passe des choses dans le football et cela ne dépend pas de la volonté du joueur. Ce que je peux dire c’est que Neymar ne voulait pas quitter Barcelone, a insisté le double vainqueur de la Ligue des Champions. La situation et la conduite de la direction à son égard ont fini par le pousser à prendre cette décision. Voudriez-vous rester dans un endroit où votre président dit qu’il ne veut plus de vous ? De base, il ne voulait pas partir mais il a pris cette décision à cause de ce qu’il s’est passé avec les dirigeants.»

