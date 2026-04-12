Barça : des nouvelles de Gerard Martín

Sorti en boitant lors du large succès du FC Barcelone face à l’Espanyol (4-1) en Liga, Gerard Martín avait semé l’inquiétude côté blaugrana. Touché à la cheville après une action sans contact en première période, le défenseur espagnol avait serré les dents jusqu’à la pause avant d’être remplacé, sa cheville apparaissant fortement bandée et glacée sur le banc. De quoi faire craindre une blessure sérieuse à quelques jours d’un rendez-vous capital en Ligue des Champions.

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Mais selon les informations de Cadena SER, le verdict est finalement rassurant pour le Barça. Le joueur ne souffrirait d’aucune lésion grave et devrait, sauf mauvaise surprise, être disponible pour le match retour décisif de mardi contre les Colchoneros. Une bonne nouvelle pour le staff de Hansi Flick, qui peut finalement souffler.