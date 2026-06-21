CdM 2026, EdF : les grandes méfiances de Didier Deschamps avant le duel face à l’Irak

Présent en conférence de presse avant de défier l’Irak (lundi à 23h00), Didier Deschamps a fait le point sur la qualité de la sélection avant la seconde journée des Bleus durant cette Coupe du Monde 2026. « Ce n’est pas une petite équipe. Ils sont allés se qualifier au Mexique contre la Bolivie, qui est une très bonne équipe. Ils ont fait un nul contre l’Espagne et ils ont tenu tête à la Norvège. Ils ont des automatismes, ils savent jouer. Les joueurs ont des relations techniques entre eux. Il ne faut pas penser que ce sera un match facile. On doit aborder ce match avec le même sérieux et la même concentration, avec l’objectif de se qualifier pour la suite de la compétition » a-t-il expliqué dans un premier temps, avant de détailler les ambitions de la sélection tricolore, notamment les prochains ajustements et les rotations potentielles.

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« L’objectif est d’aller chercher la qualification. Les 11 joueurs qui ont débuté contre le Sénégal ont bien récupéré, mais je pourrais tout de même faire des changements. il n’y a pas à enlever à l’un et donner à l’autre. La priorité, c’est de se qualifier, mais ça n’empêche pas d’avoir d’autres objectifs lors de ce match-là. Le onze contre le Sénégal ne peut pas faire tous les matchs. Il y a une vingtaine de joueurs qui peuvent être titulaires, donc je peux être amené à faire des changements ». DD est clair : plusieurs évolutions sont à prévoir et les remplaçants vont devoir être prêts à faire la différence.