Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Serie A : deux arbitres suspendus après Naples-Inter Milan

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Marco Guida, arbitre italien @Maxppp
Naples 3-1 Inter Milan

Ce week-end, le match entre Naples et l’Inter Milan a fait couler beaucoup d’encre en Italie. Alors que les Partenopei se sont imposés assez facilement à domicile face à des Nerazzurri inférieurs, l’arbitrage de la rencontre a été critiqué de l’autre côté des Alpes. Outre certaines décisions douteuses, un penalty sifflé pour Naples a provoqué l’ire de l’Inter.

La suite après cette publicité

Un courroux partagé par les grandes instances du football italien. En effet, comme le relate la Gazzetta dello sport ce lundi, l’arbitre Maurizio Mariani et son assistant devraient être suspendus à la suite de leurs mauvaises décisions lors du match Napoli–Inter. Selon l’AIA (l’organisme qui juge l’arbitrage en Italie, ndlr), le penalty n’aurait pas dû être accordé. Une erreur qui, pour rappel, a permis à Naples d’ouvrir le score à la 33e minute de jeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Inter Milan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Inter Milan Logo Inter Milan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier