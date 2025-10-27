Serie A : deux arbitres suspendus après Naples-Inter Milan

Ce week-end, le match entre Naples et l’Inter Milan a fait couler beaucoup d’encre en Italie. Alors que les Partenopei se sont imposés assez facilement à domicile face à des Nerazzurri inférieurs, l’arbitrage de la rencontre a été critiqué de l’autre côté des Alpes. Outre certaines décisions douteuses, un penalty sifflé pour Naples a provoqué l’ire de l’Inter.

Un courroux partagé par les grandes instances du football italien. En effet, comme le relate la Gazzetta dello sport ce lundi, l’arbitre Maurizio Mariani et son assistant devraient être suspendus à la suite de leurs mauvaises décisions lors du match Napoli–Inter. Selon l’AIA (l’organisme qui juge l’arbitrage en Italie, ndlr), le penalty n’aurait pas dû être accordé. Une erreur qui, pour rappel, a permis à Naples d’ouvrir le score à la 33e minute de jeu.