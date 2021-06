PL : Kevin de Bruyne élu joueur de l'année par les joueurs

Manchester City rafle tout cette saison en Premier League. Le champion d'Angleterre a ainsi vu son défenseur central Ruben Dias élu joueur de l'année par les journalistes notamment. Les distinctions individuelles ne s'arrêtent pas en si bon chemin pour les Citizens, puisque Kevin de Bruyne se voit décerner le titre de joueur de l'année en Premier League par le syndicat des joueurs professionnels (PFA).

L'international belge devance au classement Phil Foden, Bruno Fernandes, Harry Kane, Ruben Dias et Ilkay Gündogan. Le Diable Rouge remporte pour la deuxième année consécutive ce trophée.

Very honoured and proud to receive this award twice in a row! 🏆 @PFA pic.twitter.com/H47FZPOLM3