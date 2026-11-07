RB Leipzig : Christopher Nkunku, l’oublié de Zinédine Zidane ?

Il semble avoir retrouvé une seconde jeunesse. Après plusieurs saisons compliquées, marquées notamment par des pépins physiques et un manque de continuité, Christopher Nkunku revit depuis son retour au RB Leipzig. Dans un environnement qu’il connaît parfaitement, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a retrouvé ses sensations sur le terrain. Encore ce samedi, lors du large succès de Leipzig face à Augsbourg (5-2), le Français s’est illustré avec un but et une passe décisive, confirmant sa bonne forme du moment. Avec désormais 5 réalisations et 4 passes décisives en seulement 11 rencontres cette saison, Nkunku s’impose comme l’un des hommes forts de la formation allemande.

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Et forcément, cette renaissance, quelques heures après la liste des Bleus de Zinédine Zidane, pose la question de son futur en équipe de France. Christopher Nkunku n’a plus porté le maillot tricolore depuis novembre 2025. Près d’un an après sa dernière convocation, le joueur de 28 ans semble avoir disparu des radars de la sélection malgré un profil qui pourrait offrir des possibilités à Zinédine Zidane. Capable d’évoluer en soutien d’un attaquant, sur un côté ou même dans un rôle plus axial, Nkunku a des arguments dans le renouveau du style Zidane. Pourtant, son nom a très peu circulé au moment d’évoquer les différentes options à disposition du sélectionneur après la cascade de blessures des internationaux français.

Nkunku, le grand oublié de la liste de Zidane ?

Car au moment de dévoiler sa deuxième liste à la tête des Bleus, Zinédine Zidane aurait pu relancer l’ancien Parisien. Avec le forfait de Maghnès Akliouche, blessé de dernière minute, le sélectionneur tricolore a finalement préféré offrir une première convocation à Pablo Pagis, auteur d’un excellent début de saison avec le Paris FC. Un choix assumé par ZZ, qui souhaitait découvrir un profil différent. Mais dans les discussions autour des possibles nouveautés offensives, les noms d’Eli Junior Kroupi et de Mathys Tel avaient également été évoqués quelques jours avant la liste. Celui de Christopher Nkunku, en revanche, n’a pas vraiment été évoqué.

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Christopher Nkunku aurait-il dû être appelé à la place de Pablo Pagis ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’ancien joueur de Chelsea et de l’AC Milan a quelques arguments à faire valoir à l’avenir. Avec ses 18 sélections, sa connaissance du très haut niveau et sa capacité à occuper plusieurs postes offensifs, Nkunku aurait pu représenter une option intéressante pour Zidane, notamment dans un groupe touché par plusieurs absences. Reste que le sélectionneur a choisi de privilégier la découverte de nouveaux visages plutôt que de rappeler un joueur déjà connu des Bleus. Il devra donc enchaîner et gagner encore en régularité pour relancer le débat autour de son avenir international.