La réponse de Bruno Genesio à Luis Enrique

« C’est un grand entraineur que tout le monde connait. Il a un grand niveau. En ce moment, je suis concentré sur moi, et je lui souhaite le meilleur après le match du PSG. Enfin (il rectifie), je ne peux pas souhaiter le meilleur à l’entraineur de l’OM, mais je lui souhaite le meilleur après Marseille. » La petite formule employée par Luis Enrique hier en conférence de presse à l’adresse de Bruno Genesio a fait réagir le coach de l’OM ce samedi.

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« Je n’ai pas de message, répond le technicien marseillais. Arriver à gagner deux Ligues des Champions de suite est très difficile. Je n’ai pas de conseil à lui donner. Qu’il reste comme il est, notamment en conférence de presse parce qu’il me fait bien plaisir. Il a dit qu’il est prêt à parier sur le futur champion, donc je suis assez d’accord avec lui, même s’ils ont eu un début de championnat un peu poussif. Demain, je sais que ce sera la vraie équipe du PSG qu’on verra, celle de la Ligue des Champions. »