De la D2 congolaise à la Premier League en moins d’un an, l’improbable ascension de Jules Ahoka

Il y a des trajectoires qui rappellent à quel point tout peut aller très vite dans le football. Celle de Jules Ahoka en fait assurément partie. Encore inconnu du grand public il y a quelques mois, le milieu de terrain congolais de 20 ans est aujourd’hui en train de se faire un nom du côté de Sunderland. Et pourtant, rien ne prédestinait ce jeune joueur à découvrir la Premier League aussi rapidement. Formé en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa, Ahoka a fait ses classes au Magik Stars de Normands, puis avec la réserve de l’AS Normands Stars. En septembre 2025, il évoluait encore en deuxième division congolaise avec l’AS Normands Sport lorsque le Royal Antwerp a décidé de miser sur lui. Le club belge avait alors déboursé 225 000 euros pour s’attacher les services de cet international congolais chez les jeunes, avec l’idée de le faire grandir au sein de son équipe réserve, les Young Reds, en quatrième division belge.

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Malgré des qualités évidentes, Jules Ahoka n’a quasiment pas eu le temps de s’installer dans l’équipe première du Royal Antwerp. Le milieu défensif n’a disputé que quatre rencontres avec les professionnels, dont deux cette saison, passant l’essentiel de son temps avec la réserve du club belge. Une expérience bien maigre pour un joueur qui allait pourtant faire l’objet d’un transfert retentissant quelques semaines plus tard. En toute fin de mercato estival fin août, Sunderland a ainsi décidé de casser sa tirelire pour recruter le Congolais. Montant de l’opération : 10 millions d’euros, soit environ 44 fois la somme investie par le Royal Antwerp un an plus tôt. Un pari particulièrement audacieux de la part des Black Cats, qui ont offert un contrat jusqu’en 2031 à un joueur n’ayant jamais joué ou presque dans le monde professionnel.

Jules Ahoka a déjà bluffé Régis Le Bris

Et le plus impressionnant, c’est que le principal intéressé n’a pas tardé à justifier cet investissement. Malgré son inexpérience au haut niveau, Jules Ahoka a rapidement convaincu Régis Le Bris, qui lui a progressivement offert du temps de jeu. Titulaire lors des trois dernières rencontres de Ligue Europa de Sunderland, ainsi que lors des deux matches de Coupe de la Ligue anglaise, le Congolais a surtout marqué les esprits le week-end dernier. Opposés à Chelsea en Premier League, les Black Cats ont vu leur milieu de terrain entrer en jeu dès les premières minutes à la suite de la blessure de Granit Xhaka. Et Ahoka a tout simplement livré une prestation XXL lors de cette précieuse victoire (1-0), qui a permis à Sunderland de quitter la dernière place du classement. De quoi sauver un peu son entraîneur français.

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Interrogé par le Sunderland Echo sur la possibilité de revoir sa hiérarchie au milieu de terrain après cette prestation, Régis Le Bris n’a d’ailleurs pas hésité à répondre par l’affirmative. «Il a un énorme potentiel. Cela aide assurément à repenser la concurrence au milieu. Mais ça fait partie du processus. Jules a joué quelques minutes en Carabao Cup, en Ligue Europa, et a parfois eu du mal à gérer différentes situations. Mais il veut apprendre, il veut comprendre ses erreurs et il a de grandes qualités. Il est vraiment très jeune. À Sunderland, nous pensons pouvoir avoir des joueurs expérimentés d’un côté, mais aussi des joueurs en développement de l’autre, et il en fait partie. On va avancer étape par étape avec lui, mais c’est vraiment positif. Et à ce poste ce n’est pas facile surtout avec Xhaka devant lui». Un discours particulièrement encourageant pour celui qui, il y a encore un peu plus d’un an, évoluait sur les pelouses de deuxième division congolaise. Et si son histoire ne fait que commencer, cette ascension fulgurante rappelle aussi à quel point les championnats africains regorgent de talents encore méconnus. Une histoire qui ne peut qu’être belle…