JT Foot Mercato : le Bayern Munich prépare déjà l'avenir

Le Bayern veut trouver un successeur à Robert Lewandowski

Sadio Mané et le jeune Mathys Tel ont signé, mais le Sénégalais n'est pas un numéro 9 et quant au jeune français, il est encore trop frêle. Le successeur désigné du Polonais est Harry Kane, mais Tottenham est parvenu à conserver son serial buteur. Pas de quoi décourager le club munichois qui va retenter sa chance dès cet été. Selon The Sun, l'international anglais ne va pas prolonger son contrat avec les Spurs, à la demande du Bayern Munich. D'après Bild, le jeune espoir espagnol Gavi est aussi dans le viseur. Le Bayern tentera le coup dès cet hiver si l'Espagnol ne prolonge pas. Le cas David Alaba qui a refusé de prolongé et qui est parti libre au Real Madrid a traumatisé le Bayern Munich. Le feuilleton Lewandowski a aussi renforcé ce traumatisme. Ces derniers ne souhaitent plus revivre la même situation et ont donc décidé d'agir. Dans un podcast, le média allemand Bild révèle que le club envisage dès à présent de lancer le chantier des prolongations. Dans le viseur, on retrouve notamment Lucas Hernandez et Benjamin Pavard qui sont en fin de contrat dans deux ans. Si les deux Français venaient à refuser les propositions émises par la direction munichoise, alors une vente à l'été 2023 ne serait pas écartée.

En Italie Rafael Leão crève l'écran

Élu meilleur joueur de Serie A la saison passée, Rafael Leão a redémarré la nouvelle saison sur les mêmes bases. Auteur d'un doublé qui a permis à l'AC Milan de remporter le derby de la Madonnina, le Portugais a impressionné. « Ce Leão rappelle Mbappé », s'enflammait même la Gazzetta dello Sport dimanche matin. Le Portugais régale donc, mais commence aussi à inquiéter. Cet été déjà, le joueur de 23 ans était associé à de nombreuses rumeurs (PSG, Chelsea et Manchester City). Le Real Madrid était même à prêt à lâcher plus de 100 M€. Un montant pas si éloigné de la clause libératoire du joueur qui est à 150 M€. Et cette situation inquiète les Rossoneri. Le journal au papier rose fait le point sur son avenir et explique que la direction lombarde souhaite prolonger son contrat qui se termine dans deux ans. L'objectif étant aussi de fixer une clause libératoire plus élevée et ainsi refroidir ses nombreux prétendants.

Les officiels du jour

Via un communiqué, le club londonien, Chelsea, a annoncé la prolongation de son latéral droit Reece James. «Le Chelsea Football Club est ravi d’annoncer que Reece James a signé un nouveau contrat de cinq ans», peut-on lire. Un bail jusqu'en 2027 accompagné d'une grosse revalorisation salariale d'après les médias anglais. Le défenseur central allemand Holger Badstuber prend sa retraite à 33 ans après un dernier passage à Lucerne en 2021. Mais il n'en a pas totalement fini avec le ballon rond. « Je resterai fidèle au football, ma passion. Je vais suivre les traces de mon père et commencer un cours de coaching. J'espère que je resterai longtemps dans le football, quoique dans un rôle différent», a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.