Croatie : le dérapage limite de Dejan Lovren après l’élimination de la Croatie

Dejan Lovren n’a pas caché sa colère après l’élimination de la Croatie face au Portugal (2-1) en seizièmes de finale de la Coupe du Monde. Consultant sur la chaîne croate HTV relayé par Sportske Novosti, l’ancien défenseur des Vatreni a vivement critiqué l’attitude défensive de son ancienne équipe sur le but encaissé en fin de rencontre. « Ça fait mal, mais encaisser un but comme ça dans les cinq dernières minutes, c’est inacceptable », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « J’ai la nausée en revoyant la vidéo. Un seul joueur saute au milieu de trois de nos défenseurs. Nous ne sommes pas le Congo (sic). » Pour Lovren, ce but est avant tout le reflet d’un manque d’agressivité et de détermination collective.

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Malgré son immense déception, l’ancien international a tenu à défendre plusieurs joueurs croates, à commencer par Luka Modrić. « Luka ne méritait pas ça », a-t-il affirmé, saluant également les prestations de Mateo Kovačić, Igor Matanović et Petar Sučić. Lovren estime que la Croatie possède suffisamment de qualités pour jouer avec davantage de courage.« Nous faisons partie des dix meilleures équipes du monde. Nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre, nous devons retrouver l’agressivité et le caractère qui ont fait notre force lors des dernières compétitions », a-t-il conclu, appelant à une remise en question après cette élimination frustrante.