Salifou Soumah rebondit en Pologne

Révélé sous les couleurs du club azéri du Zira FK lors des deux dernières saisons (82 matchs, 18 buts, 11 passes décisives), Salifou Soumah avait rejoint le club suédois de Malmö l’été dernier. Dans un collectif pourtant en difficulté (le champion de Suède 2024 est aujourd’hui 6e), l’ancien joueur du HAC n’a pas eu beaucoup d’opportunités pour s’exprimer.

Selon nos informations, l’ailier de 22 ans va désormais rejoindre le club polonais du Radomiak Radom pour la seconde partie de saison. Il y sera prêté avec une option d’achat qui deviendra obligatoire sous conditions : si le joueur marque 6 buts ou si son club termine dans les 8 premières places du championnat. Le Radomiak est actuellement 8e. Explosif, dribbleur, rapide, Soumah était pisté par plusieurs clubs de L1 cet été.