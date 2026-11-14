« C’est là que j’ai compris que j’étais en danger », rescapé du paludisme et buteur en C1, l’incroyable histoire d’Orphé Mbina

Le football réserve parfois de sacrées histoires. Et celle d’Orphé Mbina en fait assurément partie. Car si l’attaquant gabonais a eu le bonheur d’inscrire son premier but en Ligue des Champions il y a quelques jours avec le Sabah FC, il revient de très loin. En janvier dernier, le joueur de 26 ans était encore sur un lit d’hôpital, luttant contre le paludisme qui a bien failli lui coûter la vie. Et à peine deux ans plus tôt, il évoluait encore en National 2, bien loin des pelouses d’Old Trafford ou des grandes soirées européennes. Pour en arriver là, le natif de Libreville a dû prendre son mal en patience. Passé par Balma, Colomiers et Béziers, l’international gabonais avait pourtant goûté au monde professionnel avec Grenoble en Ligue 2 en 2020. Mais faute de véritable opportunité pour s’y imposer, l’attaquant avait dû redescendre en quatrième division française, du côté de Beauvais, pour tenter de relancer une carrière qui tardait à décoller.

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Après une saison compliquée dans l’Oise, où il n’inscrit qu’un petit but en championnat, il avait donc rebondi à Chamalières à l’été 2022. Et c’est en Auvergne que tout va changer. Puissant, rapide, le Gabonais fait des ravages et termine meilleur buteur de sa poule avec 17 réalisations en 29 matches. De quoi taper dans l’œil du Nîmes Olympique, qu’il rejoint à l’été 2023, avant de découvrir la sélection gabonaise quelques semaines plus tard. Après une saison dans le Gard, il s’envole pour la Slovénie et le NK Maribor, avec également un passage en prêt à l’União de Leiria, au Portugal. Une belle ascension pour celui qui s’apprête pourtant à vivre l’épreuve la plus difficile de sa jeune carrière.

Un paludisme qui a bien failli lui coûter la vie

En janvier dernier, alors qu’il est sur le point de quitter Maribor pour rejoindre le Sabah FC, en Azerbaïdjan, Orphé Mbina voit sa vie basculer. De retour de vacances au Gabon, l’attaquant commence à ressentir les premiers symptômes du paludisme à son arrivée dans son nouveau club. Son état de santé se dégrade rapidement, au point que les dirigeants azerbaïdjanais décident de le conduire d’urgence à l’hôpital. Une décision qui va lui sauver la vie. « J’ai découvert cette maladie à mon retour de vacances, alors que j’étais rentré au pays pour voir ma famille. Entre-temps, j’étais revenu à Maribor, où j’étais sur le départ. Une fois l’accord trouvé entre Sabah et Maribor, je me suis rendu sur place et c’est à ce moment-là que j’ai senti que quelque chose n’allait pas. Mais je ne savais pas encore que j’avais le paludisme. Le club m’a emmené à l’hôpital parce que ça n’allait vraiment pas. C’est là que j’ai compris que c’était grave et que j’étais en danger. Mais le club de Sabah a vraiment très bien réagi et géré la situation. Je leur en serai éternellement reconnaissant », nous raconte l’international gabonais.

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Heureusement soigné, le joueur de 26 ans peut retrouver les terrains avec du temps. Mais après avoir frôlé la mort, il faut désormais retrouver ses sensations, son rythme et son niveau. D’autant que le Sabah FC nourrit de grandes ambitions sur la scène nationale. « Après cette épreuve, le retour au foot, ça a été une véritable course contre-la-montre parce que le club avait pour objectif de remporter son premier titre de champion et la Coupe. Forcément, ça a pris du temps avant que je sois à 100 %. Ça a été difficile, mais je n’ai jamais douté un seul instant de ma capacité à retrouver mon niveau, car j’étais bien accompagné de tous les côtés. Mais c’est sur, quand on vit un épisode comme celui-ci, notre manière de voir la vie change. On évolue en tant qu’homme et en tant que footballeur. On est moins à cheval sur certaines choses sur lesquelles on l’était auparavant », nous confie-t-il.

De la N2 aux pelouses de la Ligue des Champions

Quelques mois plus tard, clin d’œil du destin. Avec les beaux résultats du Sabah FC et les titres nationaux, le Gabonais découvre finalement la plus prestigieuse des compétitions européennes avec le club azerbaïdjanais. Et le voilà qui foule la pelouse d’Old Trafford face à Manchester United, avant de croiser la route du Borussia Dortmund. Des moments forcément particuliers pour un joueur qui, trois ans auparavant, évoluait encore en quatrième division française. « Il y a à peine trois ans, je jouais encore en N2. Honnêtement, je ressens énormément de fierté et de joie au regard de tout ce que j’ai vécu, de toutes les portes qu’on m’avait fermées. C’est une belle victoire pour moi, une immense fierté et beaucoup de bonheur. Est-ce que je pensais jouer un jour en Ligue des Champions ? Honnêtement, pas jusque-là. Mais je savais que j’avais les qualités pour devenir footballeur professionnel. » Et comme si l’histoire n’était pas déjà assez belle, Orphé Mbina a franchi un nouveau cap il y a quelques jours en inscrivant son tout premier but en C1 face aux Norvégiens de Viking.

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Une réalisation qui vient récompenser des années de galères, quelques mois seulement après avoir bien failli perdre la vie. « Je marque en premier face à Viking, mais j’aurais déjà dû marquer contre Manchester United à Old Trafford et face au Borussia Dortmund en vrai. Au final, mon heure est arrivée face aux Norvégiens. À cet instant, c’était juste du bonheur, un sentiment que je ne saurais même pas te décrire. Quand je repense à tous ces sacrifices depuis des années, à ce qui m’est arrivé en janvier… Il faut le vivre pour le comprendre. C’est tellement fort et magique qu’on a du mal à y croire. Mais intérieurement, c’était vraiment explosif. Ça gardera une saveur particulière jusqu’à la fin de ma carrière, car ça restera mon premier but en Ligue des Champions. Et j’espère que ce ne sera pas le dernier quand même. On va croquer à pleines dents la vie et on verra ce que l’avenir nous réservera », nous glisse l’international gabonais (6 sélections). Des années de galère jusqu’à cette chambre d’hôpital en Azerbaïdjan, Orphé Mbina aura vécu pas mal de rebondissements avec de célébrer son but tout premier but en C1. Mais ses expériences auront changé sa vie, sur tous les points…