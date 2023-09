Le Bayern Munich tape sur les doigts de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, Thomas Tuchel est attendu au tournant. En effet, le Bayern Munich compte sur lui ainsi que ses joueurs pour réaliser un grand match à domicile face à Manchester United en UEFA Champions League (à suivre en live commenté sur notre site à 21 heures). Comme l’an dernier, remporter cette compétition est un objectif pour les pensionnaires de l’Allianz Arena. Mais ils avaient échoué l’an dernier face à Manchester City. Un premier couac pour TT, qui n’était pas parvenu non plus à remporter la Coupe d’Allemagne. Il avait sauvé les meubles en gagnant la Bundesliga lors de la dernière journée. Malgré des résultats qui n’étaient pas à la hauteur des attentes, l’ancien coach du PSG a toujours pu compter sur le soutien de sa direction, persuadé qu’il était l’homme de la situation et qu’il lui fallait juste un peu plus de temps. Pourtant, de premières tensions sont apparues cet été. Plusieurs dirigeants n’ont pas apprécié certaines remarques de Tuchel concernant le mercato. Ils n’ont pas compris par exemple pourquoi il voulait absolument recruter un milieu de terrain supplémentaire, en l’occurrence Palhinha (Fulham), alors qu’il a déjà pas mal de joueurs à ce poste.

Soutenu, Tuchel n’aura pas le droit à l’erreur cette saison. Il n’aura plus d’excuses puisqu’il connaît son groupe et a eu des renforts comme Harry Kane. Après 5 rencontres toutes compétitions confondues (3 victoires, 1 nul et 1 défaite), le cas TT fait encore jaser en coulisses. Ce mercredi, Bild explique qu’une réunion secrète s’est tenue au centre d’entraînement de Säbener Straße durant la dernière trêve internationale de septembre. Les patrons du Bayern Uli Hoeneß, Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge et Jan-Christian Dreesen étaient présents aux côtés de Tuchel. Ils ont décidé de le recadrer sans forcément se montrer durs avec lui. Mais ils lui ont fait passer quelques messages. Ils ont insisté sur le fait qu’il doit être moins émotif et surtout moins négatif à l’égard de son club publiquement. Il ne doit pas non plus affaiblir ses propres joueurs en les critiquant face aux médias. La gestion de Joshua Kimmich a notamment été évoquée.