"J’étais un petit con" : Jonathan Clauss revient sur ses nombreuses tromperies

Dans un documentaire basé sur le foot et le sexe et disponible sur L’Équipe, Jonathan Clauss a accepté de lever le voile sur l’équilibre sentimental face à la notoriété, au succès et aux tentations. L’international français, aujourd’hui joueur de l’OGC Nice, est notamment revenu sur son parcours personnel, marqué par une quête permanente de nouvelles expériences et une difficulté à se satisfaire de ce qu’il avait : «je n’arrivais pas à me satisfaire complètement de ce que j’avais, je voulais toujours plus.»

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Le latéral français n’a pas non plus éludé ses erreurs passées, reconnaissant ouvertement ses infidélités : «dès que je mettais fin à une relation, j’en commençais une nouvelle. Après, il y a eu des mensonges, des tromperies, sans avoir pris le temps de comprendre ce dont j’avais envie. À l’époque, je voulais sortir, profiter, être en couple, en même temps. Je voulais tout. J’étais un petit con», a-t-il reconnu avec franchise.