Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

"J’étais un petit con" : Jonathan Clauss revient sur ses nombreuses tromperies

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jonathan Clauss @Maxppp

Dans un documentaire basé sur le foot et le sexe et disponible sur L’Équipe, Jonathan Clauss a accepté de lever le voile sur l’équilibre sentimental face à la notoriété, au succès et aux tentations. L’international français, aujourd’hui joueur de l’OGC Nice, est notamment revenu sur son parcours personnel, marqué par une quête permanente de nouvelles expériences et une difficulté à se satisfaire de ce qu’il avait : «je n’arrivais pas à me satisfaire complètement de ce que j’avais, je voulais toujours plus.»

La suite après cette publicité

Le latéral français n’a pas non plus éludé ses erreurs passées, reconnaissant ouvertement ses infidélités : «dès que je mettais fin à une relation, j’en commençais une nouvelle. Après, il y a eu des mensonges, des tromperies, sans avoir pris le temps de comprendre ce dont j’avais envie. À l’époque, je voulais sortir, profiter, être en couple, en même temps. Je voulais tout. J’étais un petit con», a-t-il reconnu avec franchise.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Jonathan Clauss

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Jonathan Clauss Jonathan Clauss
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier