Angers-OL : c'était Cho time

Mohamed-Ali Cho avait déjà fait parler de lui il y a près d'un an. Le 30 août 2020, le jeune Franco-Anglais, âgé alors de 16 ans, était devenu le premier joueur né en 2004 à disputer un match de Ligue 1 à l'occasion du match face à Bordeaux (0-2). Depuis, le joueur préformé au PSG avait été utilisé à 21 reprises par Stéphane Moulin, mais n'avait été titularisé qu'à une seule reprise (le 17 avril 2021 contre Rennes).

Intronisé au SCO cet été, Gérald Baticle connaissait sans doute le potentiel de son jeune numéro 21. Et dès le début de cette saison 2021/2022, le nouveau coach angevin a décidé de faire de ce grand espoir un de ses titulaires. Aligné d'entrée de jeu à Strasbourg, Cho était également présent sur la pelouse du Raymond-Kopa ce dimanche à 13h à l'occasion de la réception de l'Olympique Lyonnais.

Un talent qui a fait exploser la défense de l'OL

Un choix osé face à l'un des ténors du championnat. Au final, ce sont les Gones qui feront des cauchemars de Cho. Et pas l'inverse. Positionné en attaque, le natif de Stains a tout simplement fait exploser la défense rhodanienne quasiment à lui tout seul. Trop rapide pour Marcelo et compagnie, Cho a été à l'origine de presque tous les cartons jaunes reçus par les défenseurs lyonnais. À la 33e minute, on se demande encore comment Marcelo n'a pu récolter qu'un simple avertissement après l'attentat commis sur le numéro 21 angevin.

Maxwel Cornet, lui, n'a pas eu la même chance. Averti à 49e, le latéral gauche de l'OL s'est fait expulser à la 65e minute après une nouvelle faute grossière sur un Cho intenable sur son côté droit. Percutant, tranchant à chaque prise de balle, Cho a même poussé Marcelo à marquer un but contre son camp (53e). À Lyon, Léo Dubois révèle que les Gones étaient au courant de la menace Cho. «On était prévenu, on savait qu'il allait très vite, qu'il percutait énormément. C'est à nous de contrer ce genre de joueur-là, on en est largement capable, on a des bons joueurs. Maintenant, il faut qu'on se remette en question et qu'on avance dans l'état d'esprit, sinon ce sera compliqué».

Une prestation XXL à seulement 17 ans, face à un gros bras de la L1 qui plus est, qui ne va bien évidemment pas passer inaperçu. Mais ne comptez pas sur Gérald Baticle pour s'enflammer publiquement sur son jeune talent. «Je n'aime pas parler des individualités, même s'il faut reconnaitre qu'il a fait une bonne prestation. Plus un joueur a un potentiel, plus il faut être derrière et être exigeant avec. Donc je vais être très exigeant avec Momo, comme je le suis avec d'autres». Ça promet...