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Accord Udinese - Ajax pour le prêt d’Abdoulaye Camara

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Abdoulaye Camara @Maxppp

Grand espoir de la génération 2008 française, Abdoulaye Camara est proche de quitter l’Udinese, qu’il avait rejoint en 2025 en provenance de Montpellier. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le club italien et l’Ajax Amsterdam autour d’un prêt avec obligation d’achat.

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Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’Udinese, Camara n’avait disputé qu’un seul petit match avec l’équipe première : c’était lors d’une rencontre de Serie A face à la Cremonese (0-1), en mai 2025, au cours de laquelle il était entré en jeu en fin de rencontre. Celui qui a connu toutes les sélections de jeunes de l’équipe de France des U16 jusqu’aux U19 aura donc désormais l’opportunité de lancer sa carrière du côté des Pays-Bas.

Pub. le - MAJ le
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