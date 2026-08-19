Accord Udinese - Ajax pour le prêt d’Abdoulaye Camara

Grand espoir de la génération 2008 française, Abdoulaye Camara est proche de quitter l’Udinese, qu’il avait rejoint en 2025 en provenance de Montpellier. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le club italien et l’Ajax Amsterdam autour d’un prêt avec obligation d’achat.

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Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’Udinese, Camara n’avait disputé qu’un seul petit match avec l’équipe première : c’était lors d’une rencontre de Serie A face à la Cremonese (0-1), en mai 2025, au cours de laquelle il était entré en jeu en fin de rencontre. Celui qui a connu toutes les sélections de jeunes de l’équipe de France des U16 jusqu’aux U19 aura donc désormais l’opportunité de lancer sa carrière du côté des Pays-Bas.