États-Unis, Iran… une nouvelle énorme menace plane sur la Coupe du Monde !

La Coupe du Monde est lancée mais les sources d’inquiétudes liées au contexte géopolitique sont encore bien présentes. Alors que les États-Unis de Donald Trump continuent de frapper l’Iran, la guerre pourrait directement impacter la grande messe du football mondial. Ce vendredi, le groupe de hackers Handala, lié à l’Iran, a ainsi affirmé avoir piraté des drones du FBI et menace désormais le Mondial.

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«Mieux vaut renforcer la sécurité de votre Coupe du Monde, nous n’aimons vraiment pas certaines de ces équipes. N’oubliez pas: les FPV sont partout, vous ne savez jamais quand l’un d’eux pourrait se retrouver juste sur le car de votre équipe», a d’ailleurs déclaré Handala dans le communiqué cité par SITE, une organisation privée qui surveille l’activité en ligne des groupes jihadistes.

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Certaines sélections visées par des hackers

Pour rappel, le FBI utilise actuellement des drones et interdit les vols d’aéronefs sans pilote au-dessus des stades américains accueillant des matches du Mondial. Une sécurité renforcée qui n’empêche pas ces hackers de revendiquer avoir accédé à des drones pilotés en immersion (FPV).

Si le Ministère de la Justice a déjà mis en garde contre le risque de cyberattaques, cette revendication pourrait toutefois être mensongère. En effet, alors que Handala a publié des photos et des séquences vidéos qui, selon lui, avaient été prises à partir des drones piratés, SITE a contesté cette affirmation. Le climat reste, pour autant, très tendu avant le premier match de l’Iran contre la Nouvelle-Zélande, mardi prochain (3h) à Los Angeles…