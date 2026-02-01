L’OM a bouclé une recrue surprise en provenance de Belgique !

L’OM traverse l’une des semaines les plus agitées de son histoire récente. Éliminé prématurément de la Ligue des Champions au terme d’une campagne européenne frustrante, le club phocéen a ensuite vu planer une véritable tempête en interne. Roberto De Zerbi, très affecté par la situation sportive et le climat autour de l’équipe, a laissé entendre qu’une démission n’était pas à exclure, provoquant une onde de choc chez les supporters comme en interne. Sur le terrain, l’OM n’a pas réussi à se relancer avec un nul décevant (2-2) face au Paris FC, malgré une prestation par séquences intéressante. Comme si cela ne suffisait pas, la journée de dimanche a été marquée par des bisbilles à la Commanderie notamment entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia, avec des échanges tendus et une atmosphère lourde, symptomatique d’un club sous pression à tous les étages.

La suite après cette publicité

Pourtant, à moins de 24 heures de la fermeture du mercato, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont aucune intention de lever le pied. Malgré le contexte brûlant et les urgences sportives, la direction olympienne veut profiter des dernières opportunités pour renforcer l’effectif. Le dossier Himad Abdelli reste d’actualité et continue d’agiter les coulisses, même si le temps commence à presser et que plusieurs paramètres restent à régler. En parallèle, l’OM a déjà officialisé plusieurs mouvements ces derniers jours, avec notamment les arrivées de Timber et Nwaneri, preuve que le club reste actif et ambitieux malgré la tempête. Marseille ne veut pas subir, mais agir jusqu’au bout.

Une recrue va arriver de Zulte Waregem

Et selon nos informations, l’OM est sur le point de boucler une recrue totalement inattendue en provenance de Belgique. Un accord total a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Zulte Waregem pour le transfert de Tochukwu Nnadi. Le milieu de terrain est attendu dès demain dans la cité phocéenne afin de finaliser son arrivée. Un dossier mené dans la plus grande discrétion, alors que l’attention médiatique était focalisée sur d’autres priorités et sur le feuilleton Abdelli. En interne, tout est verrouillé et les deux clubs se sont entendus et le joueur a donné son feu vert.

La suite après cette publicité

Peu connu du grand public, Tochukwu Nnadi est un milieu de terrain au profil athlétique et travailleur, capable d’apporter de l’impact et de l’intensité dans l’entrejeu. Repéré pour sa progression et sa capacité à se projeter, il représente un pari assumé par la cellule de recrutement marseillaise, dans la lignée de cette volonté d’anticiper et de miser sur des profils en devenir. Si quelques détails administratifs restent à régler, l’affaire semble en passe d’être totalement bouclée. À Marseille, malgré le chaos ambiant, le mercato est loin d’être terminé… et cette arrivée surprise pourrait bien en être l’une des dernières étincelles.