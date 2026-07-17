Coupe du Monde 2026 : la dernière sortie médiatique de Thomas Tuchel fait scandale en Angleterre

Les Anglais l’ont toujours mauvaise. Alors qu’ils voyaient leurs Three Lions mener 1-0 face à l’Argentine de Lionel Messi, les sujets de Sa Majesté ont assisté à l’effondrement de leur équipe suite aux choix tactiques incompréhensibles et surtout trop frileux de Thomas Tuchel. Depuis, le technicien allemand se fait sévèrement critiquer outre-Manche et même par ses propres joueurs. Mais ce dernier ne s’est pas démonté.

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Alors qu’il tentera de terminer cette Coupe du Monde sur une meilleure note lors du match pour la troisième place face à la France, Tuchel a défendu ses choix. « À ce moment-là, j’avais le sentiment qu’aucune organisation au monde n’aurait pu nous aider. En effet, nous étions trop passifs et pas assez physiques, nous n’avons pas empêché les attaquants d’arriver dans notre surface et nos centres étaient également mal ajustés. Je n’ai pas encore vu les statistiques, mais je pense que juste après le but, la dynamique a complètement basculé et notre possession de balle a chuté de manière spectaculaire. Nous n’arrivions plus à gagner aucun duel, c’est pourquoi nous avons reculé de plus en plus », a-t-il confié dans des propos relayés par Sky Sports.

Une histoire d’ADN qui ne passe pas

Mais Tuchel ne s’est pas arrêté là et s’est même permis des propos qui font jaser chez nos voisins anglais. L’ancien coach de Chelsea assure que le jeu de possession n’est pas dans l’ADN anglais. « Ce n’était pas du tout prévu, mais c’est ce qui s’est passé. Nous n’avons pas pu empêcher les attaquants de deuxième ligne, les milieux de terrain, de s’engouffrer dans nos espaces, et les centres étaient d’un très haut niveau. Il faut récupérer le ballon ; sinon, on ne peut pas briser la pression, et on ne peut pas reprendre l’élan. Je pense que la possession de balle joue un rôle crucial. Ce n’est peut-être pas dans notre ADN, comme c’est le cas dans l’ADN espagnol ou dans l’ADN argentin-brésilien, de prendre le ballon et de contrôler le match avec le ballon. » Une sortie médiatique qui en a agacé plus d’un. Et c’est le Telegraph qui résume le mieux la pensée des Anglais.

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«Quel est le problème ici ? Tout d’abord, la répétition lassante de cette métaphore absurde sur l’ADN, désormais ancrée dans tout le jargon d’entreprise. Ensuite, la théorie de Tuchel est absurde : ce n’est pas parce que les joueurs anglais n’ont réussi que trois passes entre la 66e et la 84e minute à Atlanta qu’ils en sont incapables. La question qui se pose pour lui est de savoir pourquoi ses joueurs – qui sont pourtant de bons joueurs – se sont figés alors qu’ils étaient si près du but. En effet, il semblait laisser entendre que cette génération de joueurs anglais souffrait d’un défaut fatal et irréversible. Il a tort. (…) Depuis 2010, le football anglais a investi des dizaines de millions de livres sterling dans les entraîneurs, les installations, l’augmentation du nombre d’heures d’entraînement et les programmes de formation afin de renverser la tendance. Ces efforts ont si bien porté leurs fruits qu’ils ont non seulement permis de hisser l’équipe nationale parmi les quatre premières du classement de la FIFA, mais aussi de former certains des joueurs clés d’autres équipes nationales. Tuchel dispose de nombreux joueurs capables de conserver le ballon. Il est bien placé pour le savoir, car il y en avait tellement qu’il en a laissé beaucoup à la maison : Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Harry Maguire, Luke Shaw. C’est la prérogative du sélectionneur anglais, et toutes les grandes nations du football devraient avoir des décisions difficiles à prendre lorsqu’il s’agit de composer leur effectif. Mais l’idée selon laquelle cette génération d’Anglais serait génétiquement prédisposée à perdre le ballon est une fausse croyance qui laisse entendre que le problème est insoluble.» Alors que la presse anglaise assure que Tuchel devrait être maintenu en vue de l’Euro 2028, ce dernier va devoir batailler pour retrouver la sympathie de tout un pays.