Barça : Flick et Fermin Lopez à genoux devant Lamine Yamal

Une fois de plus, Lamine Yamal a été énorme. Après une première période discrète, il a pris les choses en main dès le retour des vestiaires et a mené le Barça à la victoire sur la pelouse de Galatasaray (4-1), avec deux passes décisives notamment, et plusieurs actions de grande classe. Après le match, il a logiquement été encensé par les siens.

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« C’est un ami, et un grand coéquipier. Et c’est aussi le meilleur joueur du monde », a déclaré Fermin Lopez, qui a bénéficié d’un caviar de son acolyte ce soir. « Il n’a pas marqué aujourd’hui, mais il a offert des occasions à ses coéquipiers pour marquer plusieurs buts. C’est un joueur incroyable », a de son côté lancé Hansi Flick. Difficile de dire le contraire…