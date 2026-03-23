Le Barça s’intéresse à un international italien

Le FC Barcelone compte - malgré des moyens qui vont être un peu limités - être assez actif lors du prochain mercato estival. Du renfort est attendu en défense et en attaque, alors qu’un gardien remplaçant pourrait aussi venir renforcer les rangs barcelonais. Quoi qu’il en soit, la presse catalane indique que les Catalans ciblent un nouveau joueur…

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Sport indique que le leader de la Liga s’intéresse à Andrea Cambiaso, le latéral polyvalent de la Juventus. Titulaire indiscutable côté turinois depuis 2022, il a été suivi par des clubs comme Manchester City ces dernières années, et l’écurie catalane a coché son nom sur la liste pour le mercato estival.