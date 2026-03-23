Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Le Barça s’intéresse à un international italien

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Andrea Cambiaso @Maxppp

Le FC Barcelone compte - malgré des moyens qui vont être un peu limités - être assez actif lors du prochain mercato estival. Du renfort est attendu en défense et en attaque, alors qu’un gardien remplaçant pourrait aussi venir renforcer les rangs barcelonais. Quoi qu’il en soit, la presse catalane indique que les Catalans ciblent un nouveau joueur…

La suite après cette publicité

Sport indique que le leader de la Liga s’intéresse à Andrea Cambiaso, le latéral polyvalent de la Juventus. Titulaire indiscutable côté turinois depuis 2022, il a été suivi par des clubs comme Manchester City ces dernières années, et l’écurie catalane a coché son nom sur la liste pour le mercato estival.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Juventus
Andrea Cambiaso

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Juventus Logo Juventus Turin
Andrea Cambiaso Andrea Cambiaso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier