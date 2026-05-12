Real Madrid : Mourinho a déjà parlé avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (27 ans) est au Real Madrid depuis un peu moins de deux ans. Mais le Français se fait déjà laminer pour son comportement après une saison blanche de la Casa Blanca. Il faut dire que KM10, qui avait démarré fort sous les ordres de Xabi Alonso, a mal vécu le départ de ce dernier. Avec Alvaro Arbeloa, le courant ne passe pas ou plus.

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Les Merengues espèrent que ça ira mieux avec son successeur. On parle de José Mourinho. C’est lui qui tient la corde pour devenir le coach du Real Madrid cet été. Selon Onda Cero, le Special One est déjà au travail. « Je crois que Mourinho a déjà parlé avec Mbappé », a lancé le journaliste Miguel Serrano dans la nuit.