Ligue 1 : Lille corrige Toulouse et récupère la 3e place à l’OM, Nice reste en grand danger

Quatrième au coup d’envoi de ce match à Toulouse (10e), Lille avait l’occasion de reprendre la 3e place du classement que lui avait chipée l’Olympique de Marseille, vendredi soir après son succès contre Metz. Une opportunité saisie par les coéquipiers de Benjamin André, qui l’ont emporté largement au Stadium (0-4). Très tôt, les Lillois - alignés en 4-2-3-1 sans Bouaddi, ni Giroud dans le onze de départ - se procuraient une première occasion avec Fernández-Pardo qui perdait finalement son duel face à Restes (5e). Le portier du Téfécé se montrait encore vigilant quelques instants plus tard sur la tentative d’Haraldsson (11e). Malgré cette entame à l’avantage des Lillois, les Toulousains ont su réagir, allant jusqu’à toucher le poteau d’Özer, mal sorti sur corner (16e). Mais ce sont finalement les Nordistes qui ont concrétisé leur domination : servi par Haraldsson dans la surface, Meunier ajustait Restes d’une frappe croisée déviée pour ouvrir le score (23e). Un but célébré avec Bruno Genesio, rejoint par l’ensemble de son groupe et de son staff en signe de soutien après un drame familial survenu ces derniers jours.

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Déjà très remuant en première période, Fernández-Pardo poursuivait sur sa lancée au retour des vestiaires. Lancé après un énorme travail de Bentaleb, le Bruxellois prenait la profondeur dans le dos de la défense toulousaine avant d’être stoppé par McKenzie. Exclu (48e), le défenseur étatsunien laissait les siens à dix, au grand dam de Carles Martinez Novell. Dans la foulée, Lille en profitait pour faire le break, sur un excellent coup franc direct de Romain Perraud (50e). Fernández-Pardo corsait l’addition cinq minutes plus tard avec son septième but en championnat cette saison (55e) avant qu’Olivier Giroud ne batte Guillaume Restes sur penalty en fin de match (88e). Avec ce cinquième succès sur leurs cinq derniers déplacements, les Lillois remontent sur le podium avec un point d’avance sur Marseille.

Claude Puel et Nice n’y arrivent toujours pas

Dans l’autre rencontre de ce multiplex de 17h15, l’OGC Nice (15e) recevait Le Havre (14e) dans ce qui s’apparentait à l’une des "six finales" des Aiglons dans la course au maintien. À l’Allianz Riviera, les Niçois ont longtemps souffert face à des Havrais entreprenants. Au quart d’heure de jeu, les hommes de Didier Digard sont passés tout près de l’ouverture du score au terme d’une énorme triple occasion, qui se concluait par un sauvetage d’Abdi sur sa ligne devant Samatta. En réponse, Cho mettait le portier havrais Mory Diaw à contribution (16e). Il a fallu attendre la fin du premier acte pour voir Le Havre être récompensé : sur un centre venu de la droite, Ndiaye déviait de la tête dans la surface pour Samatta, qui, à bout portant, contrôlait avant de se retourner et d’ajuster Diouf du gauche (41e, 0-1). Le Tanzanien de 33 ans marquait alors son premier but depuis son arrivée en Normandie.

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Repartis dans les coursives de l’Allianz Riviera sous les sifflets de leur public, les Niçois ont finalement recollé au score après la pause. Après un cafouillage dans la surface à la suite d’un coup franc de Clauss, Abdi surgit et poussa le ballon au fond pour remettre les deux équipes à égalité (58e, 1-1). Malgré de nombreuses offensives de part et d’autre, les deux formations se sont quittées sur un match nul, qui ne fait pas leurs affaires dans cette course au maintien. Niçois et Havrais restent respectivement à quatre et à cinq unités d’Auxerre, 16e et barragiste.