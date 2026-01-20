Le Real Madrid prépare déjà un accueil spécial à Brahim Diaz

Ces dernières heures ont sûrement été très difficiles pour Brahim Diaz. Après avoir raté ce fameux penalty en finale de la CAN contre le Sénégal, le joueur du Real Madrid est passé, en quelques minutes, de possible héros à paria dans son pays. Depuis dimanche soir, les critiques des supporters marocains s’abattent sans relâche sur le numéro 10 des Lions de l’Atlas, pendant que chez les fans des autres nations africaines, on ne manque pas de se moquer…

La suite après cette publicité

« J’ai mal au cœur. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. Hier, j’ai échoué et j’en assume l’entière responsabilité et je m’excuse de tout cœur. Il me sera difficile de m’en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu’à ce qu’un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être la fierté de mon peuple marocain », confiait-il sur ses réseaux sociaux lundi.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid au chevet de Brahim

Il a aussi reçu le soutien public de Luis Enrique, ainsi que de plusieurs de ses partenaires de la sélection marocaine et du Real Madrid. Et AS en dit un peu plus sur la façon dont vont se passer les prochains jours pour Brahim Diaz. Comme l’explique le média, il sera de retour à l’entraînement demain, et de nombreux joueurs de l’équipe, tout comme des dirigeants, ont envoyé des messages de soutien en privé au Marocain. Le but du Real Madrid est, pour l’instant, de le choyer pour l’aider à se remettre de ses émotions et de l’accompagner.

Le staff d’Arbeloa ne souhaite cependant pas qu’il se morfonde ou s’apitoie sur son sort trop longtemps, puisque les Madrilènes comptent sur lui dès maintenant, et tout indique qu’il sera dans le groupe merengue pour ce gros déplacement à Villarreal samedi. Brahim Diaz sera donc (re)lancé dans le grand bain dès ce week-end avec un gros choc de Liga, d’autant plus que Rodrygo est blessé et devrait être absent pour ce duel, ce qui devrait offrir un peu de temps de jeu au Marocain. L’occasion pour Diaz de se refaire…