Rennes bloque Maxime Paredes González, convoqué pour la première fois avec le Mexique U17

Maxime Paredes González devra encore patienter avant de porter le maillot du Mexique. Selon le média mexicain Récord, le milieu offensif de 17 ans, né à Vannes et pensionnaire du centre de formation du Stade Rennais, avait été officiellement convoqué par la sélection mexicaine U17 pour participer à un rassemblement. Mais Rennes n’a pas autorisé son joueur à rejoindre El Tri, malgré la volonté du jeune Franco-Mexicain d’honorer cette première convocation.

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La Fédération mexicaine espère désormais trouver un accord avec Rennes en vue de la Coupe du monde U17 2026, prévue au Qatar en novembre. Né le 26 février 2009, Paredes González peut représenter la France ou le Mexique grâce à ses origines paternelles mexicaines. Passé par le Vannes Olympique avant de rejoindre Rennes, il fait partie des jeunes joueurs suivis par Andrés Lillini, responsable des sélections de jeunes mexicaines. Le Mexique affrontera la Roumanie, le Cameroun et le Venezuela dans le groupe K du Mondial.