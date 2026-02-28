Vidéo : quand Sydney Sweeney joue au foot sur la pelouse du Sporting CP

Depuis quelques années, Sydney Sweeney est l’étoile montante d’Hollywood. Alors qu’elle apparaît dans les meilleures productions américaines et commence à devenir incontournable, l’actrice de 28 ans s’offre néanmoins un peu de temps libre et chacune de ses apparitions publiques est scrutée de très près. Dès lors, il était surprenant de la voir au Portugal ce vendredi.

La suite après cette publicité

Mieux encore, Sweeney était présente à Lisbonne au stade José-Alvalade ce vendredi soir… pour assister à la rencontre entre le Sporting CP et Estoril. Outre cette présence plus que remarquée, l’actrice américaine s’est même laissée aller à une conduite de balle plus qu’assurée après le match et a fait quelques passes avec des amis. Accueillie comme il se doit par le club lisboète, elle est même repartie avec un maillot du club dédicacé à son nom.