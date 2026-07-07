Monaco recrute Sadibou Sané
Courtisé par l’AS Monaco depuis plusieurs semaines, le défenseur central sénégalais Sadibou Sané a officiellement rallié le Rocher. Le joueur de 21 ans a signé un contrat de cinq ans. Comme nous vous le révélions, le montant du transfert avoisine les 10 M€.
🇲🇨 Sadibou Sané à l’AS Monaco !— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 7, 2026
En provenance du FC Metz, le défenseur central sénégalais de 22 ans s'engage avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2031.
Bienvenue Sadibou !
«L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Sadibou Sané en provenance du FC Metz. Le défenseur central sénégalais de 22 ans s’engage pour 5 saisons et est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2031», peut-on lire dans le communiqué publié par le club de la Principauté.
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