Manchester City : le plan XXL pour empêcher Erling Haaland d’aller au Real Madrid

Il n’y a que quand il est blessé qu’on ne voit plus marquer Erling Haaland. Forfait avec la Norvège pour cette trêve internationale, le buteur de Manchester City a réalisé un mois de mars exceptionnel, en enchaînant neuf buts en une seule semaine. Dont un quintuplé contre le RB Leipzig, en Ligue des Champions, puis un triplé contre Burnley, en Cup. De quoi forcément attirer l’intérêt des grands clubs, dont le Real Madrid, qui aurait fait de l’attaquant norvégien sa grande priorité pour l’été 2024.

Pour le conserver, Manchester City compte faire les choses en grand. Alors qu’ils l’ont enrôlé jusqu’en 2027 l’été dernier, avec un très beau salaire hebdomadaire de 375 000 euros - le plus élevé de la Premier League, avec Kevin De Bruyne (Manchester City) et David de Gea (Manchester United) - The Sun informe que les Skyblues veulent déjà le prolonger. En effet, Manchester City prévoit de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, en ajoutant une belle compensation financière.

Ainsi, le Norvégien de 22 ans deviendrait le plus gros salaire de la Premier League avec 500 000 euros, par semaine. De quoi le récompenser pour une première année sensationnelle en Angleterre, avec 42 buts inscrits en 37 matches, toutes compétitions confondues. De son côté, Erling Haaland semble heureux avec les Cityzens et ne compte pas s’en aller, affirme le tabloïd anglais. Avec ce nouveau contrat, Manchester City pourra également souffler face aux offensives du Real Madrid ou d’un autre grand club européen.

Mais si les Skyblues sont en bonne voie pour sécuriser l’international aux 23 capes (21 buts), Manchester City et le Real Madrid n’ont pas fini de s’affronter sur le marché des transferts. L’écurie de Pep Guardiola espère également qu’une prolongation d’Erling Haaland aidera à convaincre son ami du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, de le rejoindre cet été. Un autre feuilleton qui devrait se décanter l’été prochain, mais la Maison Blanche n’a clairement pas dit son dernier mot.