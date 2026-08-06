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Ligue 1

Rennes repousse une offre de 23 M€ pour Aït Boudlal

Par Sasha Nahon
1 min.
Ait Boudlal marque un but en Ligue 1 avec le Stade Rennais @Maxppp

Le Stade Rennais ne compte pas brader Abdelhamid Aït Boudlal. Selon The Athletic, Fulham a transmis une offre d’environ 20 millions de livres sterling (près de 23 millions d’euros) pour s’attacher les services du défenseur central marocain de 20 ans, mais celle-ci a été jugée insuffisante et immédiatement repoussée par les dirigeants bretons.

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Malgré ce premier refus, l’intérêt des Cottagers demeure bien réel, même si le club londonien réfléchit encore à l’opportunité de revenir à la charge. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du Stade Rennais, Aït Boudlal est sous contrat jusqu’en 2028 et suscite également l’intérêt de Liverpool. Rennes entend toutefois conserver le plus longtemps possible son jeune défenseur, auteur de prestations remarquées la saison dernière.

Pub. le - MAJ le
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